Уникальная скульптура возрастом 1400 лет обнаружена в Киргизии

Международная археологическая экспедиция совершила редкое открытие в Чуйской долине Кыргызстана. Археологи раскопали каменное изваяние с изображением женщины раннетюркской эпохи (VI-VIII вв. н.э.).

Находка меняет представления о роли женщин в кочевых обществах Центральной Азии.

Артефакт с характером

Скульптура, обнаруженная в комплексе Боромбай, отличается необычными особенностями. Изображение увенчано трехрогим головным убором — символом небесной защиты в тюркской традиции. В правой руке женщина держит ритуальную чашу — атрибут жреческих функций. Скульптура сделана из привозного камня, что указывает на особый статус.

«Это редкий пример женской антропоморфной скульптуры. Обычно тюркское искусство представляло мужчин-воинов», — отмечает руководитель экспедиции профессор Алексей Тишкин.

Статус женщин-кочевников

Рядом со скульптурой ученые исследовали два погребальных объекта: курган с катакомбной могилой неалтайского типа и кенотаф — символическое захоронение с каменным пестом и керамикой. Всего в комплексе задокументировано 41 сооружение, многие из которых, к сожалению, повреждены.

Открытие говорит о существовании сложной системы верований у ранних тюрков и высоком социальном статусе женщин в кочевых обществах. Судя по всему, женщины могли играть важную роль в ритуальных практиках и социальной иерархии древних степняков. Совместная работа алтайских и кыргызских археологов продолжается — ученые планируют провести радиоуглеродное датирование находок и изучить культурные параллели между регионами.