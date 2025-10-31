Глава OpenAI потребовал от компании Маска $50 тыс.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично обратился к Tesla с просьбой вернуть $50 тыс. (около 4 млн руб.), внесенные им в качестве предоплаты за электромобиль Roadster второго поколения, производство которого до сих пор не началось. Об этом он сообщил в своих соцсетях, опубликовав серию скриншотов.

На первом скриншоте показано письмо Tesla от 11 июля 2018 года с подтверждением предзаказа. На втором — запрос Альтмана о возврате средств, а на третьем — уведомление о недоставке письма из-за несуществующего адреса получателя. При этом глава OpenAI попросил вернуть сумму на $5 тыс. больше изначального депозита — $50 тыс. вместо $45 тыс.

Альтман отметил, что очень ждал этот автомобиль и понимает сложности с разработкой, однако «семь с половиной лет — это уже слишком долго».

Tesla представила Roadster второго поколения в 2017 году и несколько раз переносила сроки начала производства. В октябре 2024 года Илон Маск заявлял, что компания завершает «финальный этап дизайна» модели и обещал, что Roadster станет «самым быстрым серийным автомобилем в истории». Однако выпуск так и не стартовал.

В комментариях к публикации пользователи обратили внимание на ответ чат-бота Grok Илона Маска, который подсчитал, что вложенные Альтманом $45 тыс. в акции Tesla в июле 2018 года сегодня стоили бы около $953 тыс.

В Business Insider отметили, что публикация Альтмана могла носить ироничный характер на фоне напряженных отношений между ним и Илоном Маском. Последний был одним из сооснователей OpenAI, но покинул совет директоров в 2018 году, а позднее не раз критиковал компанию и подавал против нее судебные иски.