Прогноз от ученых: какой силы будет магнитная буря 1 ноября 2025

По информации экспертов Лаборатории солнечной астрономии, на 1 ноября 2025 года вероятность геомагнитной бури очень мала.

© NASA

Однако метеочувствительным гражданам следует соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в конце октября 2025

В конце октября уровень солнечной активности оставался низким. 28 октября 2025 года зарегистрирована солнечная вспышка класса С1.6. Событие произошло в 19:26 по московскому времени. Эксперты квалифицировали данное явление как типичное проявление солнечной активности обычного уровня.

29 октября на поверхности Солнца не было зафиксировано ни одного события класса С или более высокого уровня. В течение последующих суток также не наблюдалось вспышек соответствующей мощности. 31 октября в 04:44 по московскому времени произошла солнечная вспышка класса C1.8, продолжительность которой составила 17 минут.

По данным наблюдений за последние двое суток, показатель солнечной активности находится на умеренном уровне, что не указывает на вероятность существенных колебаний в обозримой перспективе.

Несмотря на то что в текущий момент активность солнечной поверхности сохраняется на низких отметках, прогнозные модели указывают на возможность геомагнитных возмущений уже 1 ноября, которые могут быть вызваны трансформацией структуры солнечного ветра. Такие процессы способны развиваться не только в результате зафиксированных вспышек, но и вследствие корональных выбросов массы или воздействия высокоскоростных потоков солнечной плазмы.

Прогноз магнитной бури 1 ноября 2025

По данным прогноза, подготовленного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность того, что 31 октября 2025 года произойдет полномасштабная магнитная буря, оценивается в 7%. Вероятность возникновения менее выраженных геомагнитных возмущений составляет 29%, в то время как шансы на полностью спокойное состояние магнитосферы оцениваются в 68%.

По прогнозам специалистов, в течение ближайших часов планетарный индекс геомагнитной активности Kp достигнет отметки 4, что свидетельствует об устойчивом состоянии магнитосферы Земли. Стоит отметить, что геомагнитные возмущения регистрируются при показателе Kp, равном 4 единицам, в то время как о магнитных бурях говорят при достижении индексом значения 5 и более высоких отметок.

Изучение дополнительных показателей свидетельствует об относительной устойчивости обстановки: ожидаемая величина Ap-индекса на предстоящие сутки достигает отметки 8, в то время как интенсивность потока солнечного радиоизлучения F10.7 оценивается на уровне 130. Данные параметры подтверждают, что даже в случае продолжения развития процессов влияние сохранит минимальный характер и преимущественно будет сосредоточено в приполярных областях.

Как геомагнитные бури воздействуют на человека и его самочувствие

Геомагнитная буря — это мощное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за всплесков солнечной активности. Когда на поверхности Солнца происходят вспышки или корональные выбросы плазмы, потоки заряженных частиц устремляются к Земле. Встречаясь с магнитосферой нашей планеты, они вызывают ее колебания и нестабильность. Эти процессы отражаются не только на работе технических систем, но и на состоянии живых организмов, включая человека.

Интенсивность подобных явлений измеряют по шкале планетарного индекса Kp: значение 0 означает полное спокойствие, а 9 — крайне сильную бурю. Уже при уровне 5 начинаются заметные возмущения, способные нарушать работу спутников, радиосвязи, навигации и энергетических сетей. Однако больше всего последствия бурь ощущают люди, особенно те, кто чувствителен к изменениям погоды и магнитного поля — так называемые метеозависимые.

Периоды повышенной солнечной активности повторяются примерно раз в одиннадцать лет. Именно в это время врачи отмечают рост обращений пациентов, жалующихся на головные боли, бессонницу, скачки давления, чувство усталости и эмоциональную нестабильность.

Причина заключается в том, что магнитные колебания нарушают привычный ритм работы организма. Под их воздействием меняется активность нервной и сердечно-сосудистой систем, снижается уровень энергии, появляется апатия или раздражительность. У некоторых людей наблюдаются головокружение, учащенное сердцебиение, колебания артериального давления. Наиболее уязвимы гипертоники, сердечники и те, кто страдает хроническими заболеваниями сосудов.

Не менее заметно страдает и психоэмоциональное состояние. В периоды магнитных бурь у людей снижается концентрация внимания, труднее принимать решения, может усиливаться тревожность и внутреннее напряжение. Поэтому в такие дни медики рекомендуют избегать стрессов, не перегружать себя физически и эмоционально, чаще отдыхать, больше бывать на свежем воздухе и пить достаточно воды.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Даже при слабых возмущениях магнитного поля многие ощущают усталость, сонливость и раздражительность. Чтобы облегчить самочувствие, достаточно немного скорректировать образ жизни.

Питание

Сократите количество соли, жирных и тяжелых блюд, избегайте кофеина и алкоголя. Включите в рацион продукты с магнием, калием и витаминами группы B — орехи, зелень, бананы, овсянку, рыбу и сухофрукты. Питайтесь легко и регулярно, не переедайте.

Умеренная активность

Откажитесь от тяжелых тренировок. Предпочтительны прогулки, легкая растяжка, йога или дыхательная гимнастика — они улучшают кровообращение и снижают стресс.

Эмоциональное равновесие

Избегайте стрессов, больше отдыхайте, уделяйте внимание сну. Ложитесь пораньше и спите не меньше 7 часов. Полезны медитация, чтение, спокойная музыка.

Здоровье и комфорт

Людям с хроническими болезнями важно иметь при себе лекарства и соблюдать рекомендации врача. Пейте больше воды, чаще проветривайте помещение, делайте перерывы в работе и не находитесь в душных местах.