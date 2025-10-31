Выборг получил статус города до того, как им стал

Исследуя особенностей культурного слоя и почвы Выборга, археологам удалось выяснить, что города до 1403 года не было. Специалисты Института истории материальной культуры РАН установили, что на месте средневекового города была организована свободная экономическая зона, дабы укрепить границы государства и в дальнейшем застроить его стеной.

То есть шведский король Эрик Померанский даровал Выборгу статус города до того, как он им стал.

«Это еще не сформированная, не опубликованная, не внесенная в официальную городскую историю тема. Но мы в ней уверены: на самом деле, города к 1403 году нет. Шведский король делает хитрость, и мы это видим археологически. Весь Выборг — против русских. Новгород превращается в централизованное европейское государство с регулярной армией. И замка не хватает для контроля над этой территорией, а это самый удаленный город Шведского королевства. И видимо, шведский король делает хитрость: он организует в Выборге «свободную экономическую зону», то есть дарует статус города Выборгу до того, как он стал городом», — рассказал директор Музея-заповедника «Парк Монрепо», научный сотрудник ЦСА ИИМК РАН Александр Смирнов.

Ученые сделали такие выводы по материальной культуре и находкам на территории средневекового поселения. После появления статуса в 1403 году примерно за 50 лет произошли значительные изменения. К середине XV века на месте были найдены следы западно-европейского импорта: посуды, обуви, печати, монеты и торговые пломбы других стран Европы. В эту экономическую зону стали прибывать люди, которые хотели торговать, а впоследствии стали заселять территорию и строить дома. Через 60 лет после получения статуса началось строительство каменной крепости вокруг, уровень благосостояния средневекового города стал расти.

В 1710 году Петр I после длительной осады и бомбардировки крепости захватил Выборг. После военных действий он стал частью Российской империи. Теперь археологи заново переоткрывают историю Выборга. Они планируют уточнить, где заканчивался средневековый город.