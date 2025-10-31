В России представили патриотичный iPhone за 950 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила iPhone 17 Pro «Русский Характер», посвященный Дню народного единства. Лимитированная серия отражает национальную идентичности и символизирует основные черты русского характера — силу, стойкость, мудрость и самоиронию, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

Ключевой элемент дизайна устройства — вращающийся барабан с гравировкой народных выражений, среди которых: «Россия вперед», «Своих не бросаем», «Кто, если не мы?», «Не в деньгах счастье» и «Победа будет за нами». По задумке создателей, владелец может «задать вопрос» и, вращая барабан, и получить ответ на жизненно важный вопрос.

Механизм барабана выполнен с использованием миниатюрных магнитов, которые обеспечивают точное, контролируемое движение и плавную остановку в заданной позиции.

Корпус смартфона изготовлен из авиационного титана с черным PVD-покрытием, украшен гравировками в русском орнаментальном стиле и эмблемой двуглавого орла из 18-каратного золота. Каждое устройство поставляется в индивидуальной упаковке с эксклюзивным видеопосланием, приуроченным к празднику.

«Эта идея пришла мне в голову, когда я вспомнил привычку открывать произведения русских классиков на случайной странице, чтобы получить совет или знак. Почему бы не сделать что-то подобное на телефоне? К этому можно относиться и как к игре, и как к шутке, а можно — как к подсказке от коллективного бессознательного нашего народа», — заявил основатель и генеральный директор Caviar Сергей Китов.

Всего будет выпущено четыре экземпляра модели. Стоимость iPhone 17 Pro «Русский Характер» начинается от 949 тыс. руб.