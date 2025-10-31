Новый iPad Pro оказался практически неремонтопригодным

Специалисты iFixit опубликовали видео с демонтажем нового 13-дюймового iPad Pro с чипом Apple M5, по итогам которого ремонтопригодность планшета оценили на 5 из 10 возможных баллов.

© Apple

Эксперты отметили, что, несмотря на расширение программы самостоятельного ремонта, iPad Pro по-прежнему остается одним из самых сложных в обслуживании продуктов компании. Внутренне устройство практически не изменилось по сравнению с предыдущими поколениями. Инженеры отметили, что процесс разборки остается трудоемким из-за высокой степени интеграции компонентов и использования клеевых соединений.

iPad Pro нового поколения получил фирменный процессор Apple M5, беспроводной чип N1 и модем C1X в версиях с поддержкой сотовых сетей.

Компания Apple представила обновленный iPad Pro в середине октября и уже в ближайшие месяцы планирует начать продажу оригинальных комплектующих, а также опубликовать официальные руководства по самостоятельному ремонту этой модели.

Некоторые пользователи в комментариях к видео iFixit отметили, что ремонтопригодность перестала играть решающую роль — большинство устройств устаревает морально задолго до того, как выходит из строя.