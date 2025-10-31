Ученые смогли опровергнуть одну теорию возникновения Вселенной

Новое исследование математически доказало, что Вселенная не может быть симуляцией. Об этом сообщает phys.org.

Доктор Мир Файзал и его коллеги из Университета Британской Колумбии и других стран показали, что фундаментальная природа реальности не поддается компьютерному моделированию. Их выводы, опубликованные в Journal of Holography Applications in Physics, основаны на свойствах современной физики, включая квантовую гравитацию, которая предполагает, что пространство и время возникают из чистой информации.

Используя теорему Гёделя о неполноте, ученые доказали, что для полного описания реальности требуется «неалгоритмическое понимание», которое выходит за рамки вычислительных методов. Это означает, что даже если бы Вселенная была симуляцией, ее основа не могла бы быть полностью описана вычислительными законами.

Исследование также опровергает идею о том, что наша Вселенная может быть вложенной в другую симуляцию, поскольку для этого потребовалась бы вычислительная теория, способная описать все сущее, что невозможно, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ученые из Бременского университета и Трансильванского университета Брашова пришли к выводу, что ускоренное расширение Вселенной можно объяснить без отсылок к темной энергии.