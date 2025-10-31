SpaceX раскрыла детали разработки лунного посадочного модуля Starship

Компания SpaceX опубликовала новые данные о разработке лунного посадочного модуля Starship HLS, предназначенного для высадки астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Обновления, представленные накануне, содержат информацию о прогрессе в проекте и выглядят как ответ на недавние заявления исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, который выразил желание открыть конкурс на создание лунного модуля для других компаний, сообщает New-Science.ru.

Компания Илона Маска отчиталась о достигнутых результатах. Так, с апреля 2023 года было проведено 11 запусков Starship, которые позволили собрать множество данных о поведении конструкции в реальных условиях. Как отмечается, специалисты успешно выполнили захват первой ступени Super Heavy в полете и контролируемый возврат корабля Starship. Кроме того, был проведен ключевой для проекта тест: перелив примерно пяти тонн криогенного топлива между баками корабля в космическом пространстве.

Но были не только летные испытания. Активно шли наземные тесты: в частности, были протестированы полноразмерные посадочные опоры на грунте, имитирующем лунный реголит. Это критически важно для посадки 50-метровой конструкции на неровную поверхность. Также испытаниям подверглись двигатели Raptor, включая проверку изменения тяги при приближении к поверхности и запуск после длительного пребывания в условиях низких температур.

Илон Маск и его соратники остаются верными своему принципу: чем больше испытаний, тем быстрее будут найдены рабочие решения. На 2026 год запланированы два ключевых теста программы.

Как сообщается, поскольку Starship HLS будет перевозить астронавтов, компания создала полноразмерный макет жилого отсека для отработки систем жизнеобеспечения и бортовых компьютеров. В сотрудничестве с коллегами - конструкторами и инженерами, разрабатывающими скафандры для внекорабельной деятельности, были протестированы шлюз и специальный лифт для выхода на лунную поверхность.

Какие особенности? Скажем, модуль будет оснащен двумя шлюзами объемом около 13 кубических метров каждый, что примерно в два раза больше, чем у лунных модулей программы "Аполлон". Общий герметичный объем Starship HLS составит около 600 кубических метров.

В своем заявлении SpaceX также сообщила, что рассматривает упрощенную архитектуру миссии, предназначенную для ускорения возвращения на Луну и одновременного повышения безопасности астронавтов. Следующими ключевыми шагами для SpaceX станут подготовка к дебюту Starship Block 3, запланированному на начало 2026 года, а также орбитальные полеты большой продолжительности и отработка перелива топлива между двумя кораблями Starship.

Для сближения и стыковки будет использоваться проверенная в космосе система DragonEye с кораблей Dragon. SpaceX подчеркивает, что многоразовость аппаратов - фундаментальный фактор.