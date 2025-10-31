Космический взрыв может изменить представление об умирающих звездах

Исследование космического взрыва сверхновой SN 2024bch, расположенной в 65 миллионах световых лет от Земли, поставило под сомнение традиционные представления о взаимодействии выброшенного вещества с окружающей средой, сообщает space.com.

Обычно узкие эмиссионные линии в спектрах сверхновых указывают на взаимодействие с плотным газом. Однако SN 2024bch демонстрирует эти линии без активного взаимодействия, говорится в статье.

Ученые из Национального института астрофизики (INAF) наблюдали за сверхновой в течение 140 дней и обнаружили, что энергия в ее спектре высвобождается не за счет смешивания материи с газом, а благодаря флуоресценции Боуэна. Этот процесс, известный с первой половины XX века, приводит к передаче энергии другим элементам и создает узкие спектральные линии.

Открытие предполагает пересмотр моделей сверхновых типа II и исключает их из списка источников нейтрино. Это имеет значение для мультимессенджерной астрономии, изучающей объекты через электромагнитное излучение, гравитационные волны и нейтрино.