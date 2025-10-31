Ученый объяснила возникновение туманности Красный паук

Туманность NGC 6537, она же туманность Красный паук, возникла из-за эволюции солнцеподобных звезд, после того как они сбрасывают внешние слои.

© ESA

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«Речь о туманности паук NGC 6537, расстояние до которой больше 3 тыс. световых лет. Они образуются в результате эволюции солнцеподобных звезд, когда они сбрасывают внешние слои. Этот объект находится так далеко, что никак не влияет на Землю. Увидеть невооруженным глазом эту туманность невозможно, так как его видимая величина на 11,6. Но можно увидеть в телескоп от 200 мм», – сказала Кравченко.

Кроме того, ученый отметила, что данный объект может свидетельствовать, как эволюционируют звезды со временем.

«Полагают, что наше Солнце также образует планетарную туманность через миллиарды лет, когда в ее ядре закончится водородное топливо», – заключила Кравченко.

Ранее в СМИ сообщалось, что с помощью ближней инфракрасной камеры телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл ранее невидимые детали этой планетарной туманности на фоне тысяч звезд.