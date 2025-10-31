В РФ начали ограничивать регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp

В России начали ограничивать регистрацию новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает издание "Код Дурова". Портал со ссылкой на источник на телеком-рынке рассказал, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу СМС-сообщений и звонков новым пользователям со стороны Telegram и WhatsApp при попытке регистрации. "Требование касается подрядчиков, выполняющих работу по рассылке SMS и звонков с кодом авторизации - именно ограничение "передачи коротких текстовых сообщений и прекращение установления голосовых соединений" от них необходимо для "прекращения регистрации новых российских пользователей", - говорится в публикации. Последнее время Telegram уже не присылает СМС-сообщения существующим российским пользователям, используя альтернативные методы - email-рассылку или отправку кода в другие активные сессии Telegram. Однако для регистрации новых аккаунтов это все еще является обязательным шагом, а потому она совсем скоро может стать невозможной. При этом, как пишет "Код Дурова", новое ограничение все-таки может затронуть уже зарегистрированных пользователей, так как они также не смогут использовать СМС и звонки как метод получения кода, необходимого для авторизации. Издание отметило, что пока не все российские операторы выполняют это предписание - некоторые все еще продолжают рассылать коды. Информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp также подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности. Блокировка Telegram и WhatsApp Ранее пользователи из южных регионов России пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp. Некоторые люди не смогли отправлять сообщения, другие - загружать фото и видео. Роскомнадзор (РКН) сообщил, что принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров для противодействия преступникам. 30 октября на сбои также пожаловались жители Крыма. Региональный оператор "Волна" объяснил неполадки в работе мессенджеров мерами РКН. "Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России", - заявили в пресс-службе "Волны". Однако в самом Роскомнадзоре позже опровергли эту информацию, заявив, что ведомство не блокирует работу мессенджеров на территории Крыма. Банки отказываются от иностранных мессенджеров На этом фоне стало известно, что российские банки практически полностью отказались от поддержки своих клиентов через Telegram и WhatsApp. Газета "Ведомости" со ссылкой на опрос Naumen сообщила, что с апреля по октябрь доля финорганзаций, использующих Telegram для консультации клиентов, сократилась с 73 до 6%, доля использующих WhatsApp - с 1 до 0%. При этом только один банк перешел на отечественный аналог - российский мессенджер Max. Остальные используют альтернативные каналы: соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", email, форму на сайте банка или чат в мобильном приложении. Последний способ превалирует среди игроков на рынке: его предпочитают 85% финорганизаций.