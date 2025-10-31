NASA пришлось ответить на заявление Кардашьян о полете США на Луну

Глава НАСА Шон Даффи подтвердил, что посадка астронавтов в 1969 году на Луне действительно была реальной, после того как американская знаменитость в телешоу заявила: "Я думаю, это была подделка".

НАСА опровергло комментарии Ким Кардашьян о высадке на Луну в 1969 году и утверждает, что это действительно произошло. В четверг в выпуске "The Kardashians" светская львица усомнилась в том, что космическая миссия когда-либо осуществлялась, отметив при этом ее интерес к теориям заговора, пишет The Guardian.

Спустя несколько часов после того, как эпизод был показан, исполняющий обязанности администратора Наса Шон Даффи отметил Кардашьян в своем посте в соцсети клипом, в котором она рассказывает о своих сомнениях, и написал: “Да, мы уже были на Луне раньше… 6 раз! И даже лучше: миссия НАСА Artemis возвращается под руководство президента Дональда Трампа. Мы выиграли прошлую космическую гонку и выиграем и эту.”

В сцене из сериала "Семейство Кардашьян" Кардашьян разговаривает со своей партнершей по шоу Сарой Полсон на съемочной площадке своего предстоящего телесериала "Все по-честному".

“Я отправляю вам миллион статей как с Баззом Олдрином, так и с другим”, - говорит Кардашьян Полсону, прежде чем прочитать статью, в которой утверждается, что Базз Олдрин, астронавт, ставший вторым человеком после Нила Армстронга, побывавшим на Луне, рассказал о самом страшном моменте экспедиции.

Кардашьян говорит, что в статье Олдрин отвечает: “Не было никакого страшного момента, потому что этого не произошло. Это могло бы быть страшно, но не потому, что этого не произошло”.

Предполагаемый ответ Олдрина - вот почему Кардашьян говорит, что теперь она верит в то, что высадки на Луну никогда не было.

“Я постоянно сталкиваюсь с заговорами”, - признается барышня в исповеди несколько мгновений спустя, прежде чем сказать продюсеру, что она определенно считает, что посадка была фейком. “Я думаю, что это была фальшивка. Я видела несколько видеороликов Базза Олдрина, в которых говорилось о том, что этого не произошло. Он теперь постоянно говорит это в интервью. Может быть, нам стоит найти Базза Олдрина? - предложила Ким.

В ответ на реплику Даффи Кардашьян опубликовала пост и решила воспользоваться моментом, чтобы получить больше информации о межзвездной комете, получившей название 3I/ATLAS.

Даффи ответил на этот вопрос, сказав, что текущие наблюдения НАСА “показывают, что это третья межзвездная комета, которая проходит через нашу Солнечную систему. Инопланетян нет. Угрозы жизни на Земле нет. 3 = третий ”I" = межзвездный (interstellar), то есть из-за пределов нашей солнечной системы "АТЛАС" = обнаружен нашей командой системы последнего предупреждения о столкновении с землей при помощи астероида (ATLAS)."

Даффи добавил, что ему понравилось “ваше [Кардашьян] воодушевление по поводу нашей миссии ”Артемида" на Луну", а затем воспользовался возможностью, чтобы пригласить Кардашьян на предстоящий запуск "Артемиды" в Космическом центре Кеннеди. Она публично не сообщила, приняла ли приглашение.

Неясно, почему Даффи решил обратить внимание именно на это замечание, но, возможно, он все еще чувствует родство со звездами реалити-шоу. Даффи был актером в сериале "Реальный мир: Бостон" в 1997 году, впоследствии появляясь в других шоу MTV, таких как "Правила дорожного движения: все звезды" и "Реальный мир/Состязание по правилам дорожного движения: битва сезонов", напоминает The Guardian.

Теории о том, что высадка на Луну была инсценирована или каким-либо образом сфальсифицирована, уже давно являются предметом обсуждения в социальных сетях и за их пределами. Как отмечает Институт физики, “все до единого аргументы, утверждающие, что НАСА инсценировало высадку на Луну, были опровергнуты”. Институт приводит фотографические, радиационные и физические доказательства, отмечая, что “382 кг лунного камня” были доставлены на Землю астронавтами “Аполлона” и "были независимо подтверждены лабораториями по всему миру как лунные, что исключает заговор США".

Одно исследование, опубликованное в PLOS One, даже показало, что для инсценированной высадки на Луну потребуется более 400 000 участников заговора.