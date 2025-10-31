Зачем пользователи массово переводят смартфоны на другие языки

Аналитики онлайн-школы иностранных языков Skyeng выяснили, что 18% владельцев смартфонов хотя бы раз переключали интерфейс на английский для изучения языка.

Согласно данным платформы, каждый четвертый опрошенный (26%) хотел бы использовать этот метод, но пока не решился. Большинство же (56%) сочли смену языка неудобной и предпочли остаться в привычном русском интерфейсе.

Pravda.Ru пишет, что исследование также определило самые популярные приложения для языковой практики. Наиболее часто пользователи меняли язык в Telegram (39%), YouTube (29%) и Instagram* (23%). Некоторые подходят к вопросу системно: 17% опрошенных переводят интерфейс всех приложений, а 11% — всего смартфона, создавая полное цифровое погружение.

«Смена языка интерфейса — это простой способ ежедневно тренировать язык. Этот метод особенно эффективен для освоения базовых слов и терминов, так как кнопки, меню и уведомления становятся частью повседневной жизни, и язык усваивается естественным образом», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skyeng.

Эксперт советует начинающим ограничиться сменой языка в одном приложении, а более опытным пользователям — перевести весь интерфейс смартфона. Для достижения лучшего результата можно сочетать это с просмотром фильмов или чтением новостей на английском языке.

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.