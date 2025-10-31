Huawei Mate 70 Air засветился на постере

В сети появился официальный постер HUAWEI Mate 70 Air, подтвердивший дизайн и главный акцент новинки — рекордную тонкость корпуса.

Слоган устройства звучит как «не только тонкий», подчёркивая стремление компании совместить лёгкость и мощь. Судя по утечке, смартфон получит округлый блок камер и тонкие, плавные грани корпуса.

При этом модуль камер заметно выступает — внутри, по слухам, установлена основная 50-Мп камера с крупным сенсором. Mate 70 Air также будет оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и работать под управлением HarmonyOS 5.0.

В базе китайского оператора уже появился аппарат под кодом SUP-AL90, доступный в цветах чёрное золото, перламутрово-белый и серебристо-золотой. Известно и о версиях с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ постоянки.

Толщина корпуса пока не раскрыта, но по данным инсайдеров, Mate 70 Air станет самым тонким смартфоном линейки HUAWEI Mate. Официальная премьера ожидается в конце октября.