Смартфоны Xiaomi научились запускать ПК-игры из Steam

Компания Xiaomi выпустила обновленное приложение Game Center, которое теперь позволяет запускать ПК-игры из Steam напрямую на смартфонах бренда. На текущем этапе новая версия программы доступна владельцам устройств серии Redmi K90, сообщает GizmoChina.

© Redmi

Обновленный Xiaomi Game Center предлагает улучшенные возможности эмуляции ПК-игр. В отличие от сторонних решений вроде GameHub или Winlator, собственный инструмент Xiaomi интегрирован в систему и обеспечивает более стабильную работу. В основе проекта лежит разработанный компанией движок WinPlay Engine, позволяющий запускать компьютерные игры на мобильных устройствах.

На данный момент официально поддерживаются три проекта — Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong и Stardew Valley. Они демонстрируют потенциал WinPlay Engine и возможности оптимизации под мобильные чипсеты.

Кроме того, обновление Game Center включает ряд других улучшений: была реализована система достижений, добавлена корректная синхронизация облачных сохранений, улучшена совместимость с геймпадами и контроллерами. Также внедрены новые адаптивные экранные элементы управления, реагирующие на различные типы нажатий.

Поддержка Steam-игр пока находится на стадии тестирования, поэтому пользователи могут столкнуться с техническими ограничениями. В Xiaomi отмечают, что команда Redmi продолжает работу над оптимизацией.