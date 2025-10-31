В Google Maps появится монохромный интерфейс

Разработчики Google начали в Картах реализовывать функционал для увеличения автономности смартфонов при длительном использовании приложения. Об этом сообщает портал Android Authority.

© Ferra.ru

В Картах внедрён специальный режим экономии заряда. Этот режим можно активировать кнопкой включения во время движения, что упрощает интерфейс, делая его монохромным и отображая лишь самую необходимую информацию, к примеру, о следующих поворотах, то есть большая часть текста исчезнет.

© Androidauthority.com

© Androidauthority.com

Новый режим в Картах синхронизируется с режимом экономии заряда батареи. Кроме того, преимуществом монохромного интерфейса названо уменьшение количества отвлекающих элементов. Названия улиц больше не будут показываться, но время прибытия, расстояние и оставшееся время до цели останутся видимыми в нижней части экрана. При этом новый режим доступен только в портретной ориентации и недоступен в альбомной.

Функция экономии заряда будет работать в режимах пешехода, езды на велосипеде и вождения автомобиля. Однако в коде функции ничего не сказано о совместимости с общественным транспортом, таким как автобусы или поезда.