Ученые впервые измерили масштаб человеческого доминирования над планетой

Учёные Института Вейцмана представили два взаимосвязанных исследования, которые количественно описывают, как человечество за полтора столетия заняло доминирующее положение в движении и массе живого на планете.

В первой работе, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, исследователи рассчитали новый показатель — метрику движения биомассы. Он определяется как произведение массы вида на расстояние, которое он преодолевает за год. Сравнение этой метрики для человека и дикой природы показало: суммарное перемещение людей превышает перемещение всех диких млекопитающих, птиц и членистоногих вместе взятых более чем в 40 раз.

С момента промышленной революции человеческая подвижность увеличилась примерно на 4000%, тогда как активность морских животных снизилась на 60%. Сегодня около 65% «биомассы движения» человека приходится на автотранспорт, 10% — на авиацию, 5% — на железные дороги и 20% — на пешие и велосипедные перемещения. Даже перемещение людей пешком в шесть раз превышает движение всей наземной дикой фауны.

«Даже грандиозные миграции животных, вроде тех, что мы видим в Африке, несоизмеримы с движением человеческой биомассы, когда миллионы людей одновременно отправляются, например, на чемпионат мира», — отмечает руководитель лаборатории профессор Рон Майло.

Авторы подчёркивают: движение живых организмов — ключевой процесс, обеспечивающий энергообмен и устойчивость экосистем. Его сокращение у животных означает потерю связности природных систем, снижение биоразнообразия и нарушение круговоротов веществ.

Вторая работа, опубликованная в Nature Communications, показывает ту же тенденцию в более длинной временной шкале. По оценкам исследователей, с 1850 года биомасса диких млекопитающих сократилась примерно на 70% — с 200 до 60 миллионов тонн, в то время как биомасса людей выросла на 700%, а домашних животных — на 400%, достигнув в сумме около 1,1 миллиарда тонн.

Наиболее драматичные изменения зафиксированы среди морских млекопитающих — их совокупная масса сегодня составляет лишь около трети от уровня середины XIX века.

«Это не просто цифры, — подчёркивает Майло. — Мы видим реальное смещение баланса сил в биосфере. Для восстановления экосистем недостаточно прекратить разрушение — нужно вернуть им возможность движения, обмена и связи».

Исследования Института Вейцмана дают редкую возможность количественно измерить масштаб антропогенного доминирования. Впервые влияние человека на природу описано не только через потери видов, но и через физическую динамику жизни — биомассу в движении, которая всё меньше принадлежит дикой природе.