Профессор заявила, что ИИ стал вытеснять человека

Профессор и доктор биологических наук Татьяна Черниговская заявила, что искусственный интеллект (ИИ) стал вытеснять человека. Об этом сообщает News.ru.

Такое заявление она сделала на просветительском марафоне «Знание. Наука». По мнению Черниговской, ИИ уже придумал «свою логику, которую мы не понимаем». В своих словах она сослалась на разговор с анонимными специалистами.

«А какой логикой пользуются эти системы? Учитывая, что они самообучающиеся сейчас. Вы не знаете, чего они там придумали. Я спрашивала у специалистов: “А не может ли получиться такая история, что эти штуки придумают логику, которую мы не знаем вообще?”. <…> А знаете, какой ответ я получила? Ответ был: “Это уже произошло”», — заявила она.

Кроме того, Черниговская также заявила, что ранее созданное ИИ изображение заняло первое место на всемирной выставке фотографий.

«Они влезли на наше человеческое поле», — добавила она.

Ранее компания NtechLab заявила, что ИИ помог раскрыть сотни преступлений и найти пропавших в Архангельской области.