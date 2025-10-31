3I/ATLAS приобрел невозможный цвет перед приближением к Земле

29 октября уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный всего четыре месяца назад, приблизился к Солнцу. За происходящим с ним пристально наблюдают не только ученые, но и обыватели. С подачи гарвардского астрофизика Ави Леба в прессе 3I/ATLAS давно окрестили инопланетным кораблем. Леб подозревает, что этот объект имеет искусственное происхождение и, возможно, прямо сейчас готовится к тормозным маневрам и запуску разведывательных зондов.

Астрофизик Ави Леб считает, что объект 3I/ATLAS готовится к гравитационному маневру перед сближением с Землей

Объект 3I/ATLAS, открытый 1 июля с помощью сети телескопов NASA, несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение.

В прошлом Леб возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета. Сейчас он руководит проектом «Галилео», и занимает посты директоров Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета и Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики.

Хотя его репутацию в научном сообществе несколько подпортила любовь к сенсационным выступлениям в прессе, он продолжает активно публиковаться и в научных статьях высказывается куда сдержаннее, чем в комментариях для Daily Mail.

Леб полагает, что 3I/ATLAS имеет множество необычных особенностей, делающих его непохожим на другие кометы. И сейчас настал тот самый момент, который может это подтвердить или опровергнуть. Объект находится в идеальной зоне для торможения или других действий, которые могут выдать его истинную сущность.

По словам Леба, если его подозрения верны, и 3I/ATLAS действительно представляет собой инопланетный корабль, он может воспользоваться притяжением Солнца, чтобы сбросить скорость перед приближением к Земле. Кроме того, астрофизик полагает, что, скрываясь за Солнцем, 3I/ATLAS может запускать миниатюрные разведывательные зонды.

Перигелий представляет собой решающую проверку для 3I/ATLAS. Если это комета естественного происхождения, нагрев мощностью 770 ватт на квадратный метр может разрушить ее. Однако если 3I/ATLAS был изготовлен технологическим путем — на что указывает высокое содержание никеля относительно железа, он может начать маневры или запускать мини-зонды. Другими признаками искусственного происхождения могут быть искусственное свечение или избыточное тепло от его двигателя Ави Леб астрофизик

Последние наблюдения, по утверждению Леба, свидетельствуют, что 3I/ATLAS включил двигатель для торможения

3I/ATLAS уже несколько дней не видно с Земли, но космические аппараты для наблюдения за Солнцем продолжают следить за его действиями. Американские астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс, проанализировавшие последние данные об объекте, заметили стремительное увеличение яркости 3I/ATLAS.

Помимо изменившейся яркости, наблюдается и другая аномалия: испускаемый им свет переместился из красной в синюю часть спектра. Ави Леб полагает, что при естественном развитии событий такой цвет невозможен. Сами авторы работы признают, что не могут объяснить происходящее.

В статье на платформе Medium Леб проанализировал наблюдения астрономов. Он отметил, что 3I/ATLAS становится ярче значительно быстрее, чем кометы из облака Оорта, приближающиеся к Солнцу, а изменение цвета, которое зафиксировали датчики, может свидетельствовать о том, что температура объекта превысила температуру Солнца.

Если признать 3I/ATLAS искусственным аппаратом, то резкое повышение яркости и увеличение температуры легко объяснить. Инструменты астрономов просто заметили включение его двигателя.

Следует добавить голубой цвет в перигелии как девятую аномалию в список неожиданных свойств этого странного межзвездного объекта. Неужели он использует источник энергии, который горячее Солнца? Ави Леб астрофизик

Ави Леб утверждает, что вероятность существования такого объекта составляет один к десяти квадриллионам

По словам Леба, вероятнее всего, беспокоиться не о чем, и объект действительно представляет собой комету. На гипотетической шкале, где ноль — это объект естественного происхождения, а десять — несомненно искусственный аппарат, Леб дал бы 3I/ATLAS четыре балла. Для простой кометы у этого объекта, по его мнению, слишком много странностей. В то же время достоверных подтверждений его искусственного происхождения пока нет.

Астрофизик насчитал у объекта девять аномальных свойств. Во-первых, его траектория выровнена в пределах пяти градусов относительно плоскости эклиптики планет вокруг Солнца. Во-вторых, в июле и августе 2025 года у 3I/ATLAS появился антихвост — шлейф частиц, направленный в сторону Солнца. Для комет это не редкость и обычно объясняется оптической иллюзией, возникающей из-за изменения их положения относительно Земли. Однако Леб считает, что в случае 3I/ATLAS поток вещества действительно изменил направление.

Антихвост прекрасно укладывается в его гипотезу о космическом корабле: шлейф частиц, направленный в сторону Солнца, может быть тормозной тягой двигателя инопланетного аппарата.

Данный переход представлял бы собой техносигнатуру в форме неожиданного феномена, указывающего на управляемое маневрирование, возможно, с намерением выйти на связанную гелиоцентрическую орбиту между орбитами Марса и Юпитера Ави Леб

Третья аномальная особенность 3I/ATLAS, по мнению Леба, заключается в том, что, несмотря на огромные размеры, этот объект движется заметно быстрее ожидаемого. Кроме того, его траектория проходит на небольшом расстоянии от сразу трех планет Солнечной системы. При этом в перигелии объект невозможно наблюдать с Земли. Такие совпадения случаются очень нечасто.

Сразу несколько странностей связано с химическим составом 3I/ATLAS. Как выяснилось, его газовый шлейф содержит значительно больше никеля, чем железа, и при этом очень мало воды — всего четыре процента. У обычных комет вода — основной компонент.

Наконец, Лебу кажется подозрительным, что 3I/ATLAS прибыл с той самой стороны, которая считается источником знаменитого радиосигнала «Wow!». В 1977 году его зарегистрировал радиотелескоп, который прослушивал небо в рамках проекта SETI, занимающегося поиском внеземных цивилизаций. У передачи имелись свойства, намекающие на ее искусственное и неземное происхождение (доказать это, впрочем, не удалось).

По подсчетам Леба, шансы на проявление сразу всех этих аномалий — один к десяти квадриллионам. Иными словами, такого просто не бывает.

Несколько лет назад власти Папуа — Новой Гвинеи обвинили Ави Леба в похищении разбившегося аппарата пришельцев

Большинство специалистов не разделяют энтузиазм Леба. Он и сам время от времени призывает не спешить с выводами и подчеркивает, что естественное происхождение 3I/ATLAS по-прежнему куда вероятнее искусственного. Тем не менее, по его мнению, осторожность не помешает.

Мы должны собрать максимально возможный объем данных, чтобы установить природу этого аномального объекта. Последствия обнаружения инопланетных технологий были бы колоссальными, и потому мы обязаны отнестись к этой возможности со всей серьезностью. Наша крупнейшая ракета, Starship, в сто раз меньше 3I/ATLAS, так что если 3I/ATLAS окажется технологическим объектом — его создатели овладели возможностями, которые далеко превосходят наши технологии Ави Леб

Поиск теоретических признаков, по которым можно отличить объекты искусственного происхождения, с самого начала входил в сферу научных интересов Леба. В 2012 году он предлагал искать на экзопланетах следы инопланетных мегаполисов, а в 2017 году опубликовал работу, в которой допускалось, что загадочные быстрые радиовсплески могут быть результатом деятельности внеземных цивилизаций.

В 2018 году пристальное внимание Леба, в то время возглавлявшего кафедру астрономии Гарвардского университета, привлек Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Оумуамуа представлял собой астероид сигарообразной формы: 400 метров в длину и всего 30 — в диаметре. Тогда Леб также склонялся к мнению, что мы имеем дело с инопланетным аппаратом. Поскольку объект вскоре покинул Солнечную систему, ни доказать, ни опровергнуть это было невозможно.

Самая, пожалуй, нелепая история в карьере Леба связана с его интересом к метеориту IM1, упавшему на Землю в 2014 году. Леба заинтриговала необычно высокая скорость IM1. Он предположил, что подобный объект мог появиться вне Солнечной системы. Отсюда следовал неизбежный вывод: IM1 тоже имеет искусственное происхождение.

Астрофизик проанализировал записи сейсмографов и заключил, что IM1 взорвался в районе Папуа — Новой Гвинеи. Со дна океана на предполагаемом месте падения обломков действительно удалось найти странные шарики из железа, магния и титана.

Необычным побочным эффектом изысканий Леба стал конфликт с властями острова, которые обвинили его в краже фрагментов корабля пришельцев.

Они приехали сюда, никто не знал об этом, а теперь их нет. Что они нашли? У этих находок есть ценность? У нас есть права на эти объекты? Джордж Полон заместитель главы провинции Манус Пенуа, Папуа — Новая Гвинея

Когда за дело взялись профессионалы, теория об инопланетном происхождении IM1 мгновенно рассыпалась. Сейсмолог Бенджамин Фернандо повторно проанализировал данные о сейсмической активности, на которых строились выводы Леба, и обнаружил, что тот нашел вовсе не следы взрыва метеорита. В действительности, сейсмограф регистрировал вибрации, вызванные проезжающими мимо лаборатории грузовиками.