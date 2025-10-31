Как перенести данные с iPhone на Android: 13 способов

При переходе с iPhone на смартфон Android полностью скопировать все данные со старого телефона проблематично — операционные системы сильно отличаются. Однако основное — фотографии, видео, контакты, заметки и даже переписки — скопировать все же можно. Для этого есть официальные сервисы, а также облачные хранилища и сторонние приложения.

© Lenta.ru

Как с их помощью перенести нужные данные со старого телефона на новый — в материале «Ленты.ру».

Android Switch

Функция Android Switch («Переход на Android», ранее — приложение Google Switch to Android) — разработка Google для более быстрого переноса данных на смартфоны Android с других телефонов, в том числе с iPhone.

Воспользоваться Android Switch и перенести нужные файлы можно только во время первой настройки нового Android-устройства. Исключение — смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, на них данные с iPhone можно импортировать и после первичной настройки.

Перенос данных с помощью функции Android Switch доступен только во время первой настройки смартфона Android. Если устройство уже настроено, воспользуйтесь другими способами.

Данные переносятся либо по кабелю, либо по сети Wi-Fi. В Google рекомендуют выбирать проводной способ — так можно перенести больше файлов, чем по сети, и копирование происходит быстрее.

Какие данные можно перенести с iPhone на Android по кабелю:

контакты; фото и видео с устройства (для переноса файлов с iCloud инструкция будет ниже);

события календаря;

SMS, MMS, сообщения в iMessage;

история переписки и файлы из WhatsApp;

приложения — бесплатные, которые доступны в Google Play; музыка с устройства (кроме приобретенной в iTunes);

заметки.

Что можно перенести с iPhone по Wi-Fi:

контакты;

фото и видео с устройства;

события календаря.

Какие данные перенести нельзя:

платные приложения;

логины и пароли;

вкладки и закладки в браузере Safari;

данные о здоровье;

файлы;

данные eSIM.

Что нужно сделать перед переносом данных

Зарядите устройства полностью. Проверьте, достаточно ли памяти на новом телефоне, чтобы сохранить данные со старого.

Важно сделать резервную копию самых важных файлов, чтобы они не пропали, если при переносе будут сбои. Копию можно сделать, отправив значимые данные в облачное хранилище, например, в iCloud или на «Google Диск».

Обязательно отключите на iPhone функции FaceTime и iMessage. Это нужно, чтобы в дальнейшем на Android-смартфон приходили текстовые сообщения от пользователей iPhone.

Зайдите в «Настройки», найдите FaceTime, в открывшемся окне в строке FaceTime переключите ползунок с зеленого на серый. Для отключения iMessage найдите в настройках «Сообщения», откройте и переключите ползунок в строке iMessage

Как перенести данные с iPhone на Android по кабелю

Для этого способа понадобится кабель с подходящими для обоих устройств разъемами. Это может быть кабель либо с разъемами USB Type-C (для Android) — Lightning (для iPhone), либо с USB Type-C (для Android)— USB Type-C (для iPhone 15 и более поздних моделей).

iPhone должен оставаться разблокированным, пока не завершится перенос данных.

Включите новый телефон Android, установите и настройте сим-карту, включите Wi-Fi, войдите в аккаунт Google, настройте биометрию. Cистема сама предложит перенести данные с другого телефона. На этом этапе соедините iPhone и смартфон Android кабелем. На Android выберите, какие данные нужно перенести с iPhone, нажмите «Копировать». Дождитесь окончания копирования. Кабель во время переноса данных отсоединять не нужно.

Как перенести данные с iPhone на Android по Wi-Fi

Перенести данные беспроводным способом получится только с iPhone с iOS 15 или новее на смартфон Android 12 или более поздней версии. Оба устройства должны быть полностью заряжены и подключены к Wi-Fi. Во время копирования держите их рядом. iPhone должен оставаться разблокированным.

Скачайте приложение Android Switch на iPhone из App Store. На Android-смартфоне функция уже предустановлена. Включите новый телефон Android, установите и настройте сим-карту, включите Wi-Fi, зайдите в аккаунт Google. Cистема сама предложит перенести данные с другого телефона. Выберите «Копирование приложений и данных со старого устройства». Нажмите кнопку «Нет кабеля», далее выберите «Переход с iPhone или iPad». На экране отобразится QR-код. Не закрывайте его, он понадобится для переноса данных. Откройте приложение Android Switch на iPhone, нажмите кнопку «Копировать данные» и отсканируйте QR-код с экрана Android. Выберите нужные данные для переноса и начните копирование.

Samsung Smart Switch

Samsung Smart Switch — официальное приложение для переноса данных на смартфоны Samsung с других телефонов, включая iPhone. С его помощью файлы можно передать по кабелю, беспроводным способом или через iCloud.

Сервис позволяет перенести довольно много данных — от фото и видео до заметок и списка блокировки звонков. По кабелю скопируется больше типов файлов.

Какие данные можно перенести с iPhone на Samsung по кабелю:

контакты и список блокировки звонков;

SMS, MMS, сообщения iMessage;

фото и видео;

загруженную музыку;

документы, в том числе из приложений Apple;

календарь, напоминания, заметки;

будильник;

изображение главного экрана.

Какие данные можно перенести из iCloud:

контакты;

фото и видео;

документы, в том числе из приложений Apple;

расписание из календаря, напоминания;

заметки.

Что можно перенести по Wi-Fi:

контакты;

фото и видео;

расписание и напоминания из календаря.

Что нужно сделать перед переносом файлов

Зарядите оба смартфона и убедитесь, что на новом устройстве Samsung хватит места для файлов с iPhone.

Скачайте на Samsung приложение Smart Switch из Google Play, если его нет на устройстве. Также, если собираетесь передавать данные беспроводным способом, установите Samsung Smart Switch Mobile на iPhone.

Как перенести данные с iPhone на Samsung с помощью кабеля

Для этого способа понадобится кабель либо с разъемами USB Type-C (для Samsung) — Lightning (для iPhone), либо USB Type-C (для Samsung)— USB Type-C (для iPhone 15 и более поздних моделей).

Откройте на телефоне Samsung приложение Smart Switch, нажмите «Получить данные», выберите источник данных — iPhone. Выберите вариант передачи данных — с помощью кабеля. Соедините оба устройства кабелем. Разрешите подключение к iPhone, если на смартфоне отобразится такой запрос. Выберите из списка данных те, которые нужно скопировать, нажмите «Перенести». Когда начнется перенос данных, приложение покажет, сколько на это понадобится времени. До окончания загрузки кабель от смартфонов отключать не нужно.

Как перенести данные с iPhone на Samsung по Wi-Fi

Оба устройства нужно подключить к Wi-Fi. Во время переноса данных смартфоны должны лежать как можно ближе друг к другу.

Во время передачи данных не выключайте экран iPhone и не сворачивайте окно копирования файлов.

Запустите на телефоне Samsung приложение Smart Switch и нажмите «Получить данные». Выберите источник данных — iPhone. Выберите способ передачи данных — беспроводной. После этого приложение сформирует QR-код, он понадобится для связи с iPhone. Откройте на iPhone приложение Smart Switch и нажмите кнопку «Приступить». Выберите беспроводную передачу данных, откроется окно сканера QR-кодов. Отсканируйте QR-код на Samsung, нажмите «Подключить». На экране Samsung приложение выведет список данных, доступных для переноса с iPhone. Выберите нужные и нажмите «Перенести».

Как перенести данные из iCloud на Samsung

Этот способ позволит перекинуть на новый смартфон ограниченный набор данных. Скопируется только то, что находится в облаке iCloud.

Запустите на телефоне Samsung приложение Smart Switch и нажмите «Получить данные». Выберите источник данных — iPhone. Выберите способ передачи данных — из iCloud. Введите данные своей учетной записи iCloud и нажмите «Войти в iCloud». На iPhone разрешите вход с Apple ID, система сформирует код. Введите код в нужное поле на Samsung. На Samsung появится список данных, доступных для переноса с iPhone. Выберите нужные и нажмите «Перенести».

Phone Clone

Это официальное приложение для переноса данных c iPhone на смартфоны Huawei и Honor. Можно перенести фотографии, видео, контакты, а также календарь. Данные копируются беспроводным способом.

На смартфоне Huawei откройте приложение Phone Clone, перейдите в «Настройки», выберите «Система и обновления», выберите Phone Clone, нажмите «Это новое устройство». Загрузите на iPhone приложение Phone Clone из App Store. Откройте его и нажмите кнопку «Это старое устройство» (или «Передача данных на Huawei»). Выберите на экране iPhone данные, которые хотите перенести. Далее следуйте инструкции, чтобы подключить его к новому устройству — это можно сделать, отсканировав код на смартфоне Huawei или подключившись вручную. Запустите процесс переноса данных. Во время копирования не блокируйте экраны телефонов и не сворачивайте окна загрузки.

Облачные хранилища

Еще одно решение для переноса данных с iPhone на Android — облачные хранилища. Можно загрузить нужные файлы с iPhone в одно из таких виртуальных облаков, а потом открыть их на устройстве Android. Подходит для переноса фото, видео, документов и целых папок.

У такого способа есть ограничение в виде объема памяти хранилища. Облачные сервисы бесплатно предоставляют ограниченный объем для загрузки файлов. Если данных для переноса много, места может не хватить и потребуется подписка.

iCloud

Это облачное хранилище Apple, в которое загружаются данные и файлы с iPhone. Если у пользователя была настроена синхронизация данных с iCloud, то как минимум фото и видео с телефона точно хранятся там.

Apple дает возможность перенести фото и видео из iCloud напрямую в «Google Фото». Перенос может занять от трех до семи дней. На новый смартфон перенесутся только данные, загруженные в облако. Файлы с самого телефона, которых нет в iCloud, таким способом перенести нельзя.

В «Google Фото» не получится загрузить файлы сверх доступного объема памяти в хранилище. Также сервис вмещает только 20 000 фотографий.

Как перенести данные из iCloud на Android

Перед переносом данных проверьте, что нужные фото и видео загружены с iPhone на iCloud. Также убедитесь, что на «Google Фото» достаточно свободного места для новых файлов. Перейдите на сайт privacy.apple.com в раздел «Данные и конфиденциальность». Зайдите в свой Apple ID. Выберите пункт «Запросить перенос копии данных». Нажмите кнопку «Фото и видео iCloud в Google Фото», нажмите «Далее». Выберите место назначения — «Google Фото», отметьте галочками, что именно хотите перенести, нажмите «Продолжить». Войдите в свой Google-аккаунт, к которому привязано «Google Фото», и подтвердите перенос файлов. Когда все фото и видео будут импортированы, на почту, привязанную к Google-аккаунту, придет письмо о готовности.

«Google Диск»

Это облачное хранилище от Google. Бесплатно пользователям доступно 15 гигабайт, больше — за ежемесячную подписку Google One, которую из России сегодня оплатить проблематично.

Облако доступно для пользователей iPhone как приложение. Через сервис можно подключить автоматическую загрузку данных с телефона в хранилище — синхронизация с «Google Диском» будет происходить в фоновом режиме.

Какие данные с iPhone автоматически загружаются на «Google Диск»:

фото;

видео;

контакты из телефонной книги;

события календаря.

Другие файлы, например документы или заархивированные папки, можно загружать на «Диск» вручную.

Как загрузить данные с iPhone на «Google Диск»

Скачайте приложение «Google Диск» на iPhone и войдите в аккаунт Google — тот, который привязан к новому устройству Android. После входа в аккаунт нажмите на три горизонтальные полоски в левом верхнем углу. Выберите пункт «Настройки» со значком шестеренки рядом. Нажмите на поле «Резервное копирование», откроется окно настройки синхронизации данных с вашим iPhone. Выберите типы данных, которые нужно загрузить — фото и видео, контакты или данные календаря. На этапе выбора сервис подскажет, достаточно ли места для всех отмеченных файлов на диске. Когда выберете данные, нажмите «Загрузить». Могут потребоваться дополнительные настройки синхронизации для календаря и контактов. Чтобы их включить, следуйте инструкциям сервиса. Дождитесь окончания загрузки в «Google Диск», и сможете просматривать все файлы в облаке уже на смартфоне Android.

Другие облачные хранилища для переноса данных

Похожим образом можно перенести файлы с iPhone в другие облачные хранилища, чтобы потом открыть их на Android. Сервисы почти не отличаются по функционалу, но предлагают разные объемы памяти.

Сторонние приложения для переноса данных

Если ни один из способов не подходит, можно воспользоваться сторонними приложениями, в которых есть функция переноса данных c iPhone на Android. Перед установкой какого-либо сервиса проверьте отзывы пользователей и ответы службы поддержки. Также будьте внимательны к разрешениям, которые просят приложения, — стоит насторожиться, если сервис запрашивает больше прав, чем нужно для переноса фото, видео или контактов.

SHAREit

Мобильное приложение, которое дает возможность передавать файлы (фото, видео, документы), а также контакты с одного устройства на другое по беспроводной сети. Приложение должно быть установлено на старый и новый смартфоны. В сервисе есть реклама.

MobileTrans

Это платное программное обеспечение, которое позволяет переносить с iPhone на Android фото и видео, музыку, список контактов, календарь, сообщения, в том числе из WhatsApp, и другие типы данных. Основная версия программы — для компьютера, но есть и мобильное приложение. Для передачи данных с помощью ПК требуется подключение к компьютеру обоих смартфонов.