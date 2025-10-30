На Солнце появился «черный лебедь»

Признаки «черного лебедя» на Солнце, которые появились утром 30 октября, создают риск мощной магнитной бури, однако в ближайшие десять дней ее ждать не стоит. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

За последние двое суток на стороне Солнца, обращенной к Земле, не произошло ни одной вспышки. По мнению астрономов, это свидетельствует о том, что либо Солнце копит силы для колоссального выброса энергии, либо его активность пошла на спад.

«Те, кто считает, что Солнце идет на спад, скажет, видите же, нет вспышек. А те, кто считает, что возможен второй пик, вспомнит апрель 2024 года и скажет, что звезда начала копить энергию на новый рывок. В целом, для Солнца в этом году характерны биения, но лично я в этих биениях просматриваю все же тренд вниз», — считает Богачев.

Он уверен, что в ближайшую неделю новых магнитных бурь ожидать не стоит, однако кардинально изменить ситуацию может появление области прямо посреди Солнца. Именно это и произошло утром 30 октября, когда были зафиксированы признаки «черного лебедя». По данным «КП», на обратной стороне Солнца, но ближе к краю, произошел мощный выброс солнечного вещества. Он не направлен в сторону Земли, однако примерно через десять дней, когда активная сторона Солнца встанет напротив нас, все может измениться.