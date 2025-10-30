Разработчики раскрыли, когда станет доступен православный мессенджер «Зосима»

Доступ к православному мессенджеру «Зосима» планируется открыть уже в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщил представитель разработчика — президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

© Газета.Ru

«Сейчас приложение недоступно, его дорабатывают. Оно будет снова доступно уже в следующем году», — сказал глава фонда.

Агапов добавил, что версия мессенджера, которая была опубликована в Google Play, больше недоступна. По его словам, это был тестовый вариант приложения.

Мессенджер появился в магазине приложений в конце сентября. В нем, как утверждалось, можно было общаться со священнослужителями, подписаться на страницы храмов, следить за богослужениями и читать духовные книги.

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что в РПЦ ничего не слышали о приложении. По его словам, запускать такие проекты без предварительного обсуждения — не самая лучшая идея.

Ранее заказчик мессенджера «Зосима» запретил называть его православным.