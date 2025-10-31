Китай создал уникальный сплав для «искусственного солнца»

Ученые из Китая объявили о создании уникального сплава, необходимого для строительства национального экспериментального термоядерного реактора, известного как «искусственное солнце». Разработка принадлежит специалистам Института металловедения Академии наук Китая. Новый материал уже запущен в серийное производство.

© runews24.ru

Речь идет об ультрачистом сплаве Хастеллой (C276), который играет ключевую роль в создании сверхпроводящих магнитов для термоядерного синтеза. Ранее Китай был вынужден импортировать основу для сверхпроводящих лент, что было связано с высокими затратами и создавало стратегическую зависимость. Новый отечественный сплав превосходит импортные аналоги по качеству, так как содержит значительно меньше примесей, таких как углерод, кислород и сера.

Китайским специалистам потребовалось менее двух лет для решения сложных технологических задач и налаживания производства. В результате был получен материал в виде металлической ленты толщиной всего 0,046 миллиметра и длиной более двух тысяч метров. Поверхность этой ленты обладает зеркальной гладкостью, а ее прочностные характеристики впечатляют: образец размером с ноготь после охлаждения жидким азотом способен выдерживать нагрузку до 190 тонн.

Этот уникальный сплав служит фундаментом, на котором послойно выращивается сверхпроводящая структура. От чистоты и прочности этого базового материала напрямую зависит стабильность работы мощнейших магнитов. Их задача — удерживать плазму, разогретую до температуры свыше 100 миллионов градусов Цельсия, внутри реактора.

Данное достижение обеспечивает надежную материальную базу для строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горячей плазмой (BEST). По заявлению официального представителя МИД Китая Мао Нин, завершение строительства этого объекта запланировано к 2027 году. Ожидается, что китайский реактор может стать первым в мире устройством, которое на практике продемонстрирует возможность получения электроэнергии за счет управляемого термоядерного синтеза. В настоящее время на объекте в городе Хэфэй уже началась фаза сборки основной машины реактора.Ранее корейские физики создали сверхточную квантовую сеть, превзойдя Стандартный Квантовый Предел.