Асфальт с добавлением графена может привести к исчезновению выбоин на дорогах

Асфальт с добавлением графена может стать новой главой в дорожной сфере, где такой проблемы, как выбоины больше не существует. К такому выводу по итогам испытания инновационного нанопокрытия пришли в Великобритании, сообщает Popular Science.

Графен является сверхпрочным, хорошо проводящим ток и универсальным материалом на основе углерода. При этом его толщина составляет всего один атом. В 2022 году графство Эссекс объявило о планах протестировать асфальт с добавлением графена на новой подъездной дороге к шоссе недалеко от Лондона. В результате было уложено более 165 тонн наноматериала на одной из полос движения, вторую же сделали с использованием традиционного асфальта.

В течение следующих трех лет оба покрытия подвергались воздействую автомобильных и грузовых машин, а также перепадам температур. Затем инженеры взяли образцы керна из обеих полос и провели над ними ряд испытаний и анализов. В частности, они измерили, какое давление требуется для деформации каждого образца и на 72 часа погружали в воду. По итогам испытаний асфальт с добавлением графена показал себя на 10% лучше в тестах на жесткость и на 20% лучше в тестировании на чувствительность к воде. Также инженеры обнаружили, что при разрушении наноматериала трескался именно каменный заполнитель, а не битум и связующее компоненты вещество.

Таким образом дорожное покрытие с добавлением графена, которое получило название Gipave, оказалось более долговечным, меньше подверженным износу и, вероятно, более экологичным вариантом. Единственным минусом наноматериала остается его цена — около 30 центов за 1 квадратный фут. Однако на первом этапе, как отмечает Popular Science, он может использоваться только для заполнения существующих выбоин на дорогах.