Ученые создали первую трехмерную карту экзопланеты с помощью новой технологии спектроскопического картирования затмений. Об этом сообщает Space.com.

Модель была создана научной группой под управлением сотрудника кафедры астрономии Корнеллского университета Райана Челленера. Первая трехмерная карта планеты за пределами Солнечной системы создана на основе экзопланеты WASP-18b. Она расположена в 400 световых годах от Земли, а ее масса превышает массу Юпитера примерно в 10 раз. При этом, планета находится очень близко к звезде — год на WASP-18b длится всего 23 земных часа, а температура в атмосфере достигает почти 2760C°.

Именно такие условия сделали планету идеальным кандидатом для тестирования нового метода трехмерного температурного картирования. Используя телескоп имени Джеймса Уэбба, ученые проследили за едва заметными изменениями в различных длинах волн света по мере движения WASP-18b за своей звездой. Эти изменения позволили реконструировать температуру по широте и долготе, что выявило температурные зоны в атмосфере.

Согласно получившимся результатам, WASP-18b имеет яркую центральную горячую точку, которая окружена более холодным кольцом. Это означает, что планета всегда обращена к своей звезде одной стороной. Кроме того, в этой горячей точке уровень водяного пара ниже, чем в среднем по атмосфере планеты. Как считают ученые, это может означать, что в этом регионе планета настолько горячая, что начинает «разлагать воду».

Как рассказал Челленер, метод трехмерного картирования затмений позволит подробнее изучать экзопланеты. По словам ученого, теперь человечество сможет получать изображения планет, которые не получается увидеть напрямую.