В Ираке обнаружили монументальное здание возрастом 5000 лет

Команда исследователей из Университета Коимбры (Португалия) объявила об открытии монументального сооружения на территории археологического комплекса Кани-Шайе, расположенного у подножия гор Загрос в провинции Сулеймания в Курдистане, пишет Аrkeonews.

Находка предоставляет беспрецедентные данные о раннем городском и политическом развитии древнего Ближнего Востока, особенно в урдукский период (ок. 3300–3100 гг. до н. э.) — времени, которое часто называют зарей цивилизации. Археологи отмечают, что этот памятник очень важен для понимания заселения восточной части долины Тигра между IV и III тыс. до н. э.

Исключительные находки

На вершине искусственного холма (телля) Кани-Шайе вскрыто монументальное здание официального или религиозного назначения, датируемое, по всей вероятности, урукским периодом. Урук считался первым мегаполисом на юге Месопотамии и ключевым центром ранней государственности. Находка в Загросе свидетельствует о том, что культурное и политическое влияние Урка простиралось значительно дальше месопотамских равнин.

Внутри сооружения были сделаны две исключительные находки. Во-первых, фрагмент золотой подвески, указывающий на доступ к драгоценным металлам и присутствие элиты в регионе, ранее рассматривавшемся как глухая провинция. Во-вторых, цилиндрическая печать урукского типа, функционально связанная с административной и бюрократической деятельностью — символами организованной власти.

Кроме того, археологи обнаружили декоративные конусы для отделки стен — архитектурную деталь, ассоциируемую с монументальными постройками Урука и характерную для храмовых и общественных комплексов. Эти элементы усиливают интерпретацию Кани-Шайе как общественного или церемониального центра, возможно связанного с религиозными или административными функциями.

«Если монументальный характер здания подтвердится, — отмечают исследователи, — это сможет существенно изменить представление о взаимоотношениях между Уруком и так называемыми периферийными регионами, показывая, что такие объекты, как Кани-Шайе, не были маргинальными».

Значение древнего города

Урукский период, названный по древнему городу на территории современного Ирака, стал решающим этапом в истории человечества: в это время возникли первые города, появилась письменность (прото-клинопись), формировались организованные религиозные институты и централизация администрации.

Находки в Кани-Шайе помогают воспроизвести механизмы распространения идей управления, архитектурных приемов и художественных форм из месопотамских низин на соседние горные общества. Наличие урукских цилиндрических печатей и декоративных мотивов в Загросе указывает на общую «культурную лексику» власти, выходящую за рамки географических рубежей.

Помимо уровней, связанных с Уруком, раскопки выявили также более поздние слои поселения — эллинистический и парфянский (247 г. до н. э. — 224 г. н. э.) и неоассирийский периоды (ок. 911–609 гг. до н. э.). Эти данные подтверждают длительное стратегическое и культурное значение места. Среди неоассирийских остатков была найдена еще одна цилиндрическая печать, что указывает на то, что Кани-Шайе сохранял региональную важность в рамках империи.

Непрерывность заселения в течение тысячелетий подчеркивает роль объекта как перекрестка между Месопотамией и Загросом — границы, где встречались, взаимодействовали и обменивались товарами и идеями различные народы и империи.