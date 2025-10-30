Археологи обнаружили три захоронения принесенных в жертву кельтских девушек

Археологи из Борнмутского университета обнаружили три захоронения кельтских девушек, которые могли быть принесены в жертву на юго-западе Англии. Об этом сообщает Live Science.

К такому выводу ученые пришли после обнаружения 2000-летнего скелета девушки-подростка при раскопках кельтского поселения в Дорсете. Скелет привлек внимание своей необычной позой — он лежал в могиле лицом вниз.

«Создается впечатление, будто тело бросили в яму, а руки, возможно, были связаны в запястьях перед телом. Мы думаем, что это “она”, хотя у нас еще не было возможности оценить ДНК, чтобы окончательно это подтвердить», — рассказал ведущий археолог проекта Майлз Рассел.

Помимо этого, у тела не было какого-либо погребального инвентаря, а могила выглядела как наспех выкопанное и заброшенное захоронение без соответствующих ритуалов и почестей. Ученые считают, что эти признаки указывают на то, что ее принесли в жертву представители племени кельтской группы дуротригов, которая жила в Британии в железном веке до вторжения римлян.

Кроме этого скелета, в Дорсете нашли еще два похожих захоронения. Второй скелет тоже принадлежал девочке-подростку, а третий — молодой женщине с перерезанной шеей. Такое обращение с женщинами противоречит культуре дуротригов, которые, вероятно, были организованы матриархально. Как считают ученые, это может указывать на то, что найденные тела принадлежали девушкам на низшей ступени социальной группы.

Впрочем, останки еще не были изучены до конца. Команда Майлза Рассела планирует исследовать тела на предмет возможных травм и болезней, а также определить, чем питались жертвы и откуда они были родом. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что практика жертвоприношения женщин была гораздо более распространена, чем считалось ранее.