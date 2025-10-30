Огромную черную дыру обнаружили в близкой к Млечному Пути галактике

Черная дыра-«монстр» обнаружена внутри одного из самых крошечных соседей Млечного Пути — ультратусклой карликовой галактике Segue 1. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Segue 1 находится примерно в 75 тысячах световых лет от Земли, что делает ее очень близким соседом Млечного Пути. Эта крошечная галактика входит в число самых тусклых спутников: в ней всего от нескольких сотен до нескольких тысяч звезд, то есть слишком мало, чтобы их общая гравитация удерживала эту систему. В связи с этим долгое время астрономы считали, что стабильность Segue 1 обеспечивает массивное гало темной материи.

Однако, согласно новым моделям динамики звезд, центр галактики занят черной дырой с массой превосходящей массу всех тел системы примерно в десять раз — соотношение, не характерное для большинства галактик во Вселенной.

«Черная дыра в Segue 1 значительно массивнее, чем ожидалось. Если такие большие соотношения масс между черной дырой и звездами типичны для карликовых галактик, придется переписать представления об их эволюции», — отметил соавтор работы, профессор астрофизики из Техасского университета а в Остине Карл Гебхардт.

Доказательством сверхмассивной черной дыры в центре Segue 1 является движение звезд, расположенных близко к центру, по быстрым и плотным орбитам.

Астрономы считают, что близость крошечной галактики к Млечному Пути позволяет предположить ее прошлое: она могла быть более крупной, но со временем потеряла большую часть звезд, которые вытянула наша система. Кроме того Segue 1 может оказаться местным аналогом недавно открытой популяции «маленьких красных точек» — компактных ранних галактик, сформировавшихся с массивными черными дырами и скудным набором звезд. Если это окажется правдой, то у человечества появится редкая возможность исследовать их.