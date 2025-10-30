iPhone 17 оказался хуже китайских смартфонов

Специалисты издания GizmoChina сравнили новый iPhone 17 со смартфонами китайских производителей. Материал опубликован на сайте портала.

Журналисты пришли к выводу, что новая модель Apple оказалась хуже китайских аппаратов по нескольким показателям. Так, если iPhone 17 получил обычный экран OLED, то Xiaomi 17 выделяется LTPO-панелью с пиковой яркостью 3500 нит. При этом они признали, что смартфон Apple имеет прекрасно откалиброванный дисплей. В новом iPhone стоит мощный чип A19, однако установленный в китайских аппаратах Snapdragon 8 Elite Gen 5 сравним с ним по производительности.

Камера iPhone 17 имеет два 48-мегапиксельных модуля. При этом сравнимые по стоимости девайсы Xiaomi оснащаются камерой Leica с разрешением 200 мегапикселей. В плане аккумулятора устройства Apple не опередят китайские гаджеты в ближайшие годы. Так, если в iPhone установлена батарея емкостью 3692 миллиампер-часов, то многие устройства азиатских брендов имеют аккумуляторы на 7000 миллиампер-часов и выше.

В заключении авторы отметили, что iPhone 17 стоит 799 долларов (64 тысячи рублей). Xiaomi 17 доступен за 4499 юаней (51 тысяча рублей), а сравнимый по характеристикам Vivo X300 обойдется в 4399 юаней (49 тысяч рублей).

В конце октября Apple подала в суд на китайскую компанию Oppo, обвинив в шпионаже. В корпорации полагают, что ее бывший сотрудник устроился к конкуренту и слил ее данные.