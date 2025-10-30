Человечество потеряло последний спутник на Венере

Последняя миссия человечества на Венеру завершилась. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о гибели аппарата «Акацуки», который проработал почти десять лет. Миссия открыла новые горизонты для понимания климата Венеры, ее экстремально высоких давления и температуры, передает space.com.

«Акацуки» выпустил 178 научных статей и изучил облачный слой планеты, который находится на высоте 50–70 км. Благодаря креативному подходу команды, аппарат смог выйти на орбиту в 2015 году, несмотря на отказ двигателя.

Целью миссии было изучение супервращения облаков Венеры, которые облетают планету за четыре земных дня, хотя сама планета вращается вокруг своей оси за 243 дня. Анализ показал, что ускорение облаков зависит от солнечного нагрева.

Это открытие важно для понимания жизни за пределами Земли, так как Венера почти не совершает приливных колебаний, всегда обращена к Солнцу одним полушарием.

