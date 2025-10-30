Стали известны потери Meta* на метавселенной и виртуальной реальности

Meta Platforms* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) обнародовала финансовые результаты за третий квартал. Компания продолжит инвестировать в метавселенную, которая строится на технологиях виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), сообщает CNBC.

Однако подразделение Reality Labs отчиталось о квартальных убытках в размере $4,4 млрд при выручке в $470 млн. Ожидания аналитиков Уолл-стрит были более пессимистичными: они прогнозировали убыток в размере $5,1 млрд и выручку в $316 млн для Reality Labs.

Подразделение Reality Labs занимается разработкой VR-гарнитур Quest, а также умных очков с ИИ от Ray-Ban и Oakley. Эти продукты Meta* создает совместно с EssilorLuxottica, владельцем упомянутых брендов. С конца 2020 года Reality Labs понесла убытки в размере более $70 млрд. Это подчеркивает высокие затраты на создание потребительских продуктов в сфере VR и AR.

По словам финансового директора Meta* Сьюзен Ли, выручка Reality Labs в четвертом квартале, скорее всего, будет ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как отмечается, это связано с тем, что компания не выпустила новых VR-гарнитур в 2025 году.

Фирма все еще ожидает значительного роста выручки от продаж умных очков с искусственным интеллектом в годовом исчислении в четвертом квартале. Высокий спрос на недавно представленные продукты дает нам преимущество, но этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение продаж гарнитур Quest, отметила Ли.

*признана в РФ экстремистской и запрещена