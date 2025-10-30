В соборе Суздальского кремля нашли останки святителя Илариона

Российские археологи и антропологи подтвердили, что недавно найденные в ходе реставрационных работ в Рождественском соборе Суздальского кремля останки действительно принадлежат одному из известных деятелей православной церкви - святителю Илариону, митрополиту Суздальскому и Юрьевскому.

Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Бережность, с которой останки были сложены для повторного захоронения, говорят о большом уважении музейных сотрудников к Суздальскому митрополиту. Все характеристики костей, а также обстоятельства их обретения не оставляют сомнения в том, что останки принадлежат Суздальскому митрополиту Илариону", - пояснила заместитель директора ИА РАН Марина Вдовиченко, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, специалисты Института археологии РАН, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и представители Владимирской епархии РПЦ исследовали известное по архивным данным место погребения митрополита Илариона и обнаружили под грудами строительного мусора деревянный ящик с телом усопшего пожилого мужчины, чей возраст, предположительно, составлял более 60 лет.

"В прошлом веке целостность захоронения была нарушена, и поэтому нахождение в гробнице останков было под вопросом: в 1930-х годах они были изъяты и переданы в музей. Единственным документом, на который могли опереться ученые, был акт 1945 года о перезахоронении. Можно сказать, что в год своего тысячелетия Суздаль получил подарок, связанный с памятью об одном из выдающихся сограждан, сыгравших значительную роль в истории города", - добавил главный научный сотрудник ИА РАН Владимир Седов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Для раскрытия происхождения найденных в Рождественском соборе останков ученые всесторонне изучили содержимое гроба, найденного в октябре 2024 года, а также изучили старую гробницу Илариона и разобрали строительные завалы, засыпавшие первоначальный саркофаг святителя, что позволило им найти внутри саркофага несколько десятков костей Илариона, а также другие артефакты, в том числе многочисленные остатки тканей облачения.

Проведенный антропологами анализ и того, и другого набора останков и захоронений показал, что все кости принадлежали одному и тому же мужчине в возрасте, чье тело было захоронено вместе с набором дорогостоящих тканей XVIII-XIX веков, таких как атлас и ткань с золотным шитьем. Как надеются исследователи, дальнейшее изучение и реставрация этих тканей поможет понять, каким было погребальное облачение Илариона, что дополнит представления историков об истории Суздаля XVII-XVIII веков.

О митрополите Иларионе

Митрополит Иларион - один из самых видных иерархов Русской православной церкви XVII-XVIII веков. Он известен как благотворитель и покровитель бедных, как основатель и первый строитель Свято-Успенского монастыря. В 1934 году по распоряжению специальной комиссии Исполкома райсовета останки митрополита Илариона были извлечены и переданы в Суздальский краеведческий музей. Впоследствии директор музея Алексей Варганов перезахоронил останки митрополита на прежнем месте и оставил музейный акт, в котором указал обстоятельства перезахоронения, место и дату: 20 декабря 1945 года.