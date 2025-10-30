Маск заявил о рекордном количестве выведенных на орбиту спутников

Компания SpaceX ежегодно выводит на орбиту примерно столько же спутников, сколько вывели все остальные компании за всю историю. Об этом заявил в своем посте в соцсети X владелец компании, американский бизнесмен Илон Маск, пишет ixbt.com.

Таким образом он прокомментировал сообщение журналиста Сойера Мерритта о том, что в этом году число выведенных SpaceX на орбиту спутников Starlink превысило 2500.

«SpaceX сейчас запускает примерно столько же спутников в год, сколько суммарно находится на орбите всех действующих не-SpaceX аппаратов», — написал Маск.

Ранее Илон Маск сообщил о том, что ожидает, что в 2026 году доход его компании SpaceX превысит бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). По словам Маска, выручка SpaceX достигнет $15,5 млрд, из них на долю NASA приходится около $1,1 млрд.