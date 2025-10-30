Старый MacBook Pro оказался мощнее новой версии на M5

Автор YouTube-канала Max Tech провел сравнительный тест MacBook Pro с процессорами M5 и M4 Pro, чтобы оценить разницу в производительности и энергоэффективности между поколениями. Об этом сообщает Fera.

© Apple

Результаты оказались неожиданными: в большинстве бенчмарков версия на M4 Pro показала более высокую производительность, чем модель с M5. В играх, например в Death Stranding (1440p, Very High Quality, без Metal FX), MacBook на M4 Pro отрисовывал на 17% больше кадров в секунду.

При этом автономность устройства на M5 значительно выше — к концу тестирования у него оставалось 34% заряда, тогда как у модели на M4 Pro лишь 9%. Это указывает на заметное преимущество нового чипа в энергоэффективности.

Автор теста отметил, что M5 демонстрирует преимущество в отдельных задачах — например, при работе с аудиопроектами в Logic Pro. Однако в большинстве сценариев, включая игры и профессиональные графические приложения, MacBook Pro на M4 Pro лучше благодаря более высокой производительности и поддержке интерфейса Thunderbolt.