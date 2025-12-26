Как отличать USB-порты по цветам — и что они означают

Прямоугольные USB-A порты повсюду, но они сильно изменились со времен своего появления. Некоторые специально предназначены для подключения периферийных устройств, другие — для зарядки, третьи — для быстрой передачи файлов. Портал makeuseof.com рассказал, как различать их по цветам.

© Unsplash

Подавляющее большинство людей не обращают внимание на USB-порты. Чаще всего, мы просто подключаем устройства в те разъемы, что ближе или удобнее. Но если присмотреться, то можно заметить, что USB-порты на ноутбуке, машине, игровой консоли, ТВ и других устройствах различаются. Их цвета подсказывают, для чего лучше подходит тот или иной разъем.

USB-портам нужна скорость и мощность. Некоторые из них могут подавать больше питания для зарядки устройств, другие отдают приоритет скорости передачи файлов. То есть, существует ненулевая вероятность, что, подключив смартфон или какое-нибудь другое устройство не в тот порт, вы будете дожидаться зарядки или передачи файлов целую вечность. А при подключении внешнего жесткого диска или флэш-накопителя неправильный порт может накинуть пару минут ко времени передачи данных.

По цвету USB-порта можно определить его версию — и, следовательно, возможности. Как правило, чаще всего встречаются синие, черные, белые, иногда красные или желтые.

Черные порты . Обычно, USB 2.0. Подходят для подключения периферии и других устройств, которым не нужна высокая скорость. Передача данных неплохая, но не слишком быстрая, а зарядка проходит медленнее, чем на более новых портах.

. Обычно, USB 2.0. Подходят для подключения периферии и других устройств, которым не нужна высокая скорость. Передача данных неплохая, но не слишком быстрая, а зарядка проходит медленнее, чем на более новых портах. Синие порты . USB 3.0 или 3.1. Такие разъемы оптимальны для передачи файлов — их скорость до 10 раз выше, чем на USB 2.0. К ним стоит подключать внешние диски, флэшки или любые другие устройства, которым важна скорость.

. USB 3.0 или 3.1. Такие разъемы оптимальны для передачи файлов — их скорость до 10 раз выше, чем на USB 2.0. К ним стоит подключать внешние диски, флэшки или любые другие устройства, которым важна скорость. Бирюзовые порты. USB 3.1 Gen 2 или выше. Повышенная скорость зарядки и передачи данных, лучший вариант для передачи данных и подзарядки.

USB 3.1 Gen 2 или выше. Повышенная скорость зарядки и передачи данных, лучший вариант для передачи данных и подзарядки. Красные или желтые порты . Разъемы типа always-on — они всегда включены и заряжают подключенные устройства, даже если ПК выключен или переведен в режим сна.

. Разъемы типа always-on — они всегда включены и заряжают подключенные устройства, даже если ПК выключен или переведен в режим сна. Белые порты. USB 1.1 или младше. Очень медленная скорость передачи данных, но этот разъем подойдет для подключения базовой периферии. В основном встречается на старых компьютерах.