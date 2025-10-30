В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

В Крыму ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Об этом РИА Новости сообщил крымский телеком-оператор «Волна».

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — говорится в сообщении.

Представители оператора добавили, что министерство внутренней политики, информации и связи республики рекомендует крымчанам установить мессенджер MAX.

Ранее председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко раскритиковал решение частично ограничить работу Telegram в России. Он заявил, что такой шаг вызвал только нервозность россиян.

22 октября стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России. Уточнялось, что этот шаг был необходим для того, чтобы бороться с преступниками, которые действуют через иностранные мессенджеры. 21 октября с перебоями в работе платформ столкнулись жители Пятигорска, Махачкалы, Ростова-на-Дону и других городов.