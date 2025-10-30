Ученые провели экспериментальный суд с ИИ в качестве присяжных

В США впервые провели судебное заседание с помощью искусственного интеллекта. Сразу три нейросети выступили в качестве присяжных. Рассматривали дело мужчины, которого обвинили в грабеже несовершеннолетнего, пишут «Известия». На самом деле процесс был инсценирован. Ученые хотели проверить эффективность ИИ в правосудии. Результат оказался неутешительным. Почему искусственный интеллект пока не может заменить присяжных в суде Авторадио пояснил эксперт в области ИИ, директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян.

«Он прекрасный, бесспорно, калькулятор, который с помощью таких нулей и единиц может давать нам правильные ответы, но не как совесть. Потому что машина может взвесить все эти улики. И даже представьте просто, вот он получил диктофонную запись из зала суда, он же не слышит там ни дрожание голоса, ни страх, ни любовь в этих ответах, а для него это просто транскребация, обычные слова. Здесь искусственный интеллект нам помогает всегда разглядеть детали, увидеть какие-то закономерности, но уже вот он не способен вынести вердикт с таким, в нашем понимании, человеческим смыслом. И такие эксперименты показывают скорее не силу, а вот именно предел, некий максимум вообще для Искусственного интеллекта, хотя я уверен, что в будущем появятся некие формулы или решения для того, чтобы он мог чуть лучше интегрироваться в понимании вот тезисов».

Добавлю, согласно опросам, почти 52% опрошенных россиян сегодня ориентируются на ответы искусственного интеллекта. Причем 43% признают, что доверяют полученной информации и советам, передаёт РБК.