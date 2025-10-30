С россиян начали брать деньги за вход в Telegram другими пользователями

Telegram запустил ограниченное тестирование программы одноранговой авторизации (Peer-to-Peer Login Program) среди пользователей с российскими номерами. Об этом сообщает «Код Дурова».

Функция позволяет пользователям мессенджера отправлять SMS-коды авторизации другим пользователям со своего смартфона. При согласии Telegram отправляет до 100 сообщений в месяц за счет пользователя. За участие в программе предусмотрено вознаграждение в виде подписки Telegram Premium, которую можно активировать самостоятельно или передать другому человеку.

На текущем этапе программа доступна только владельцам устройств на Android. В компании объясняют это ограничениями экосистемы iOS, которая не позволяет приложениям использовать функции отправки SMS от имени пользователя.

Telegram подчеркивает, что участие в программе полностью добровольное и от нее можно отказаться в любой момент. По данным «Кода Дурова», функция доступна лишь 0,01% пользователей в России и пока не имеет массового распространения.

Peer-to-Peer Login Program была запущена в начале 2024 года в странах с высокой стоимостью отправки SMS.