Блогер установил систему жидкостного охлаждения в iPhone 17 Pro Max

Блогер Kingmi Mobile установил в iPhone 17 Pro Max систему жидкостного охлаждения от игрового смартфона RedMagic 11 Pro+. В результате производительность гаджета Apple в бенчмарке AnTuTu выросла примерно на 8%, сообщает MyDrivers.

© Газета.Ru

До вмешательства iPhone 17 Pro Max со штатной системой охлаждения на основе испарительной камеры показывал результат 2,45 млн баллов. После установки жидкостной системы RedMagic 11 Pro+ показатель увеличился до 2,65 млн баллов.

Для сравнения, производительность самого RedMagic 11 Pro+ без дополнительного охлаждения почти не изменилась: 4,14 млн баллов с СЖО и 4,12 млн баллов — без нее. При этом в игровом смартфоне Nubia используется комбинированное решение — жидкостно-воздушное охлаждение с активным вентилятором, что снижает нагрузку на систему даже без жидкостного контура. Отмечается, что RedMagic 11 Pro+ — это первый смартфон с такой системой охлаждения.

Блогер также протестировал охлаждение в iPhone XR, но разница в производительности оказалась минимальной.