В Грузии обнаружили уникальную кольчугу IX–X вв.

В Грузии летом 2025 года начались раскопки в крепости Рустави. Во время изучения шестого зала сооружения археологи нашли уникальные артефакты.

© runews24.ru

Это хорошо сохранившийся железный шлем с намордником и кольчуга, которые, предварительно, были изготовлены в IX–X веках. Артефакты — единственный известный образец такого доспеха, когда-либо найденный в регионе.

По мнению археологов, доспехи могли принадлежать элитному воину или командиру, служившему в Рустави.

При этом отмечается, что при изготовлении шлема мог использоваться дизайн византийских или персидских образцов.

Кольчужная рубаха, состоящая из тысяч переплетённых железных колец, находится в исключительном состоянии, учитывая влажную почву этого региона.

Ранее сообщалось, что в янтаре нашли личинку комара возрастом 99 млн лет. А ученые из Дании разработали универсальное противоядие.