WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России

Мессенджер WhatsApp, принадлежавший Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России, находится под угрозой потери товарных знаков в России. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, российский правообладатель «ВотсАпп ЛЛК», имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года, сообщает агентство. Отмечается, что заявки на регистрацию подавались в 2015 году, а зарегистрированы знаки были лишь два года спустя. Останется ли WhatsApp в России? Говорит юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин:

Владимир Рыбин, юрист по интеллектуальной собственности

«Вероятно, они продлят права на товарные знаки, потому что все права интеллектуальной собственности являются срочными, из них права на товарный знак являются самыми бессрочными. Раз в 10 лет продлеваешь, и так можно делать до бесконечности. У людей, которые занимаются управлением правами интеллектуальной собственности, горизонты планирования очень большие. Это даже не 10, а 20, 30 и 50 лет. И поэтому они стараются не ориентироваться на ситуативные вещи, они думают стратегически. Они думают о том, что запас карман не тянет. Что продление прав на интеллектуальную собственность стоит абсолютнейшие копейки, особенно если мы говорим о том, что права будут продлеваться во всем мире, и одновременно с этим за небольшую дополнительную пошлину будут продлеваться в России. Может быть, в качестве символического жеста кто-то специально не продлит, но это очень маловероятно, потому что крупный бизнес — это не волюнтаристская вещь. В конце концов, есть акционеры, которые могут сказать: а почему разбазаривается наше имущество, что вообще происходит. Мы верим, что однажды изменится законодательство, или мы будем соответствовать требованиям, ведь блокируются не просто так, а под условием. И под условием и разблокируются. Поэтому никто не будет ради ситуативных вещей терять права, действующие сто лет вперед. Товарный знак продляется в последний год его 10-летнего действия, дается дополнительный шестимесячный период, в течение которого можно уплатить пошлину в повышенном размере. Там есть знаки, которые действуют по «Мадридской процедуре». Их будут продлять, грубо говоря, одним кликом, сразу на все страны, где они действуют. Думаю, что галочку на Россию тоже поставят».

По данным экспертов, после блокировок звонков в Telegram и WhatsApp россияне возвращаются к разговорам по телефону. Начиная с августа, голосовой трафик в России вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. При этом в октябре 2025 года операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены.