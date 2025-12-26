Почему HD-DVD проиграл конкуренцию Blu-ray

Blu-ray рискует стать последним физическим носителем медиа в мире видео, но если бы история развернулась чуть иначе, на его месте мог оказаться формат HD-DVD — провальное, но перспективное детище Toshiba. Портал howtogeek.com рассказал, HD-DVD проиграл войну форматов.

© Unsplash

До того, как онлайн-стриминг стал де факто основным способом просмотра фильмов и сериалов, будущим домашним медиа считали блестящие пластиковые диски. Едва отгремела великая война кассет BetaMax против VHS, миру пришлось выбирать между HD-DVD и Blu-ray дисками. Оба формата претендовали на титул наследника невероятно успешного DVD, поэтому конкуренция должна была стать напряженной. И HD-DVD, и Blu-ray обещали отличное качество звука при разрешении картинки 1080р, но оба проигрыватели для обоих были не самой дешевой покупкой.

У Blu-ray было одно крупное преимущество — объем. Blu-ray диски позволяли записывать 25 Гб данных на каждый слой, тогда как HD-DVD предлагали всего 15 Гб. Но, на самом деле, по тем временам эти цифры были не так важны, как можно подумать. По всем остальным характеристикам формат HD-DVD опережал конкурента.

Прежде всего, HD-DVD застолбил популярное, привлекательное название: среднестатистический потребитель видел его — и автоматически воспринимал новинку как новый стандарт DVD. Мощь бренда определенно не стоит недооценивать. К тому же, HD-DVD был разработан таким образом, чтобы существующие фабрики по печати дисков могли просто конвертировать имеющееся оборудование под новый формат по сравнительно маленькой цене. Blu-ray, тем временем, требовал организации новых, дорогих производственных линий.

HD-DVD также использовал популярные открытые стандарты, вроде XML, для меню, тогда как Blu-ray использовал Java. Вероятно, именно это было причиной разделения на два формата. У HD-DVD также не было региональных ограничений — знаменитой головной боли поклонников Blu-ray.

Toshiba и ее партнеры запустили HD-DVD за несколько месяцев до релиза Blu-ray, за которым стояла Sony, поэтому у первого было преимущество первооткрывателя. Тот факт, что производители дисков могли конвертировать свои линии, означал, что технология могла распространяться быстро, держа цены на низкой отметке.

Отдельно стоит отметить, что дешевле были не только сами диски, но и проигрыватели. По разным оценкам, ранние HD-DVD проигрыватели могли стоить на 50% дешевле, чем аналоги для Blu-ray. Учитывая, что новинка Toshiba вышла на рынок раньше, резонно предположить, что энтузиасты покупали бы их первыми. Но «дешевле» — не значит, что они были дешевыми. Помимо этого, на новеньких дисках на релизе отпечатали не так уж и много фильмов.

Но ситуация поменялась с появлением PlayStation 3. Xbox 360 вышла на год раньше, но Microsoft, даже будучи одним из спонсоров нового формата, продавала игры на обычных DVD. Для просмотра HD-DVD на Xbox нужно было покупать отдельный привод. А вот на PS3 был встроенный проигрыватель Blu-ray — Sony провернула тот же трюк ранее, снабдив PlayStation 2 приводом для DVD. Поэтому многим покупателям было дешевле купить консоль, поддерживающую Blu-ray, чем брать проигрыватель отдельно.

По мере роста числа пользователей PS3 росло и количество пользователей Blu-ray. В итоге к 2008 году Toshiba официально капитулировала и заявила о прекращении производства HD-DVD проигрывателей. Крупные студии, выпускавшие фильмы на этих носителях, тоже свернули производство, и гонка форматов подошла к концу.