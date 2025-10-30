На ПК заработал браузер Samsung со встроенным ИИ

Samsung выпустила бета-версию фирменного браузера Samsung Internet для настольных компьютеров с поддержкой синхронизации закладок, паролей и других пользовательских данных между ПК и мобильными устройствами Galaxy. Об этом говорится в блоге компании.

© Samsung

Разработчики ожидают, что в будущем браузер превратится в ИИ-платформу, способную понимать привычки пользователей и защищать их персональные данные на всех уровнях. На данный момент в числе ключевых возможностей — функция автозаполнения, работающая через Samsung Pass, а также кроссплатформенная непрерывность, позволяющая возобновлять просмотр страниц при переходе между устройствами. Для дополнительной защиты предусмотрено подтверждение действий при синхронизации.

Кроме того, интеграция с Galaxy AI открывает доступ к ИИ-функциям, включая Browsing Assistant — ассистент для мгновенного перевода и создания кратких сводок веб-страниц.

Браузер построен на базе системы конфиденциальности Galaxy и включает интеллектуальную защиту от отслеживания, блокирующую сторонние трекеры, а также панель управления безопасностью с возможностью контроля активности в реальном времени.

Бета-версия Samsung Internet доступна с 30 октября для пользователей Windows 10 и 11. На текущем этапе загрузить приложение могут зарегистрировавшиеся в программе разработчиков пользователи из США и Южной Кореи, однако компания планирует расширить географию тестирования в ближайшие месяцы.