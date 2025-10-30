Apple обвинила китайского конкурента в шпионаже

Корпорация Apple подала в суд на китайскую компанию Oppo, обвинив в шпионаже. Об этом сообщает профильное издание MacRumors со ссылкой на судебные документы.

© Oppo

Поводом для иска стала презентация для сотрудников Oppo, которую провел бывший инженер Apple Чэнь Ши. Сам Ши после ухода из компании Тима Кука устроился работать в Oppo. В ходе презентации под названием «Датчики Apple» специалист якобы раскрыл данные американской фирмы, защищенные коммерческой тайной.

До ухода из Apple Чэнь Ши работал в отделе, занимающемся разработкой умных часов. При этом экс-работодатель подал иск в суд и персонально против Ченя Ши еще в августе. Его обвинили в том, что специалист скачал из защищенной папки рабочего компьютера 63 файла, чтобы потом передать их китайскому конкуренту Apple. В новом иске Apple заявила, что Oppo подтолкнула своего нового сотрудника к раскрытию тайн.

В Oppo уже отреагировали на обвинения. В компании заявили, что Чэнь Ши описывал своим новым коллегам «общие инженерные принципы», которые не включали информацию, полученную от Apple. Ши также заявил, что готов сотрудничать с судом.

В начале сентября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей. Компания не удалила информацию, которую требовалось убрать в соответствии с российским законодательством.