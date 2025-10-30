Российские ученые нашли способ получить электричество в экстренных случаях

Алтайские ученые придумали, как получить электричество в экстренных случаях
Ученые Алтайского технического госуниверситета придумали, как создать аварийный портативный термоэлектрический источник питания, который можно использовать в экстренных случаях там, где электроэнергии нет вообще.
Свое изобретение, разработанное при поддержке Фонда содействия инновациям по программе "УМНИК", разработчики уже запатентовали и теперь планируют собрать экспериментальный прототип, способный обеспечить питание экстренных средств связи в условиях Арктики, в космосе и под водой.
- В основе разработки лежит принцип самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, - пояснил один из участников авторского коллектива, доцент, старший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза Алтайского государственного технического университета Алексей Собачкин. - Самый простой пример - бенгальский огонь. Когда мы его зажигаем, то фронт горения медленно распространяется - реагенты химически взаимодействуют, вызывая выделение тепловой энергии. Принцип такого синтеза хорошо известен. Новизна нашего изобретения в том, чтобы взять несколько "бенгальских огней", специальным образом разместить внутри каждого из них проволочную термопару (элемент, который может преобразовать тепловую энергию в электрическую) и запитать от них устройство, передающее сигнал в экстренных случаях.
Поскольку сам процесс синтеза не требует никакой дополнительной энергии извне - ни солнечной батареи, ни энергии ветра, ни даже кислорода для горения, - то его можно использовать в космосе, под водой, высоко в горах. Пока есть элементы, способные к химической реакции, такой "патрон" будет гореть и служить источником питания. А поскольку реакция способна проходить медленно и постепенно перетекать от одного элемента к другому, это значительно увеличит время генерации энергии - от нескольких часов до суток. И даже если химическая реакция уже завершилась, устройство можно использовать, просто положив его в костер или нагрев на горелке - термопары внутри прибора продолжат выработку электричества.
Пока алтайские ученые получили патент только на саму идею использования самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для портативного аварийного источника питания. В России подобных приборов нет, что и подтвердил Роспатент. Теперь разработчики планируют заняться созданием экспериментального прототипа аварийного источника питания, чтобы в дальнейшем внедрить его на практике. Но это может занять много времени, ведь предстоит провести еще немало исследований.
- Горение химической смеси дает очень небольшое напряжение, поэтому нужно точно подобрать состав реагентов, чтобы обеспечить работу хотя бы маломощного электроприбора, - отметил Алексей Собачкин. - Такой источник питания не сможет подзарядить телефон, а вот GPS-датчик или другое сигнальное устройство, не требующее слишком много энергии, он позволит включить в экстренных случаях. Поэтому и область применения нашего изобретения ограничена экстремальными условиями, когда никакие другие источники питания недоступны.