Российские ученые нашли способ получить электричество в экстренных случаях

Ученые Алтайского технического госуниверситета придумали, как создать аварийный портативный термоэлектрический источник питания, который можно использовать в экстренных случаях там, где электроэнергии нет вообще.

Свое изобретение, разработанное при поддержке Фонда содействия инновациям по программе "УМНИК", разработчики уже запатентовали и теперь планируют собрать экспериментальный прототип, способный обеспечить питание экстренных средств связи в условиях Арктики, в космосе и под водой.

- В основе разработки лежит принцип самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, - пояснил один из участников авторского коллектива, доцент, старший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза Алтайского государственного технического университета Алексей Собачкин. - Самый простой пример - бенгальский огонь. Когда мы его зажигаем, то фронт горения медленно распространяется - реагенты химически взаимодействуют, вызывая выделение тепловой энергии. Принцип такого синтеза хорошо известен. Новизна нашего изобретения в том, чтобы взять несколько "бенгальских огней", специальным образом разместить внутри каждого из них проволочную термопару (элемент, который может преобразовать тепловую энергию в электрическую) и запитать от них устройство, передающее сигнал в экстренных случаях.

Поскольку сам процесс синтеза не требует никакой дополнительной энергии извне - ни солнечной батареи, ни энергии ветра, ни даже кислорода для горения, - то его можно использовать в космосе, под водой, высоко в горах. Пока есть элементы, способные к химической реакции, такой "патрон" будет гореть и служить источником питания. А поскольку реакция способна проходить медленно и постепенно перетекать от одного элемента к другому, это значительно увеличит время генерации энергии - от нескольких часов до суток. И даже если химическая реакция уже завершилась, устройство можно использовать, просто положив его в костер или нагрев на горелке - термопары внутри прибора продолжат выработку электричества.

Пока алтайские ученые получили патент только на саму идею использования самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для портативного аварийного источника питания. В России подобных приборов нет, что и подтвердил Роспатент. Теперь разработчики планируют заняться созданием экспериментального прототипа аварийного источника питания, чтобы в дальнейшем внедрить его на практике. Но это может занять много времени, ведь предстоит провести еще немало исследований.