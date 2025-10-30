«Конец цивилизации»: ученый предсказал гибель человечества

Профессор международных отношений Университета Глазго Рис Крилли предупредил о возможной гибели человечества в результате ядерного конфликта. По его словам, проблема сдерживания в настоящее время является одной из наиболее острых, передает Daily Mail.

Ученый заявил, что «риски не являются теоретическими». Как уточнил он, оружие существует, и напряжение между ядерными державами растет. Кажется, что страны, обладающие ядерным потенциалом, все чаще прибегают к угрозам применения ядерного оружия, чтобы добиться своих целей, отметил специалист.

Крилли подчеркнул, что даже ограниченный ядерный конфликт может привести к гибели человеческой цивилизации. Современные климатические модели показали, что обмен ядерными ударами вызовет на Земле «малый ледниковый период», который затянется на тысячелетия.

Крилли сообщил, что человечеству также угрожает изменение климата, но это более медленный и постепенный процесс по сравнению с ядерной войной. По его словам, основное различие заключается во времени.