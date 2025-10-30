Ученые рассказали, сколько продлятся геомагнитные возмущения

Возмущения геомагнитной обстановки, как проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сохранятся ещё примерно в течение суток.

В телеграм-канале лаборатории описана геомагнитная обстановка на сутки. Так, ученые прогнозируют сохранение геомагнитных возмущений «на срок около суток». При этом «вспышечная активность» будет спокойная.

В течение прошедших суток, как отмечается, в геомагнитной обстановке наблюдались возмущения. При этом вспышечная активность также оставалась спокойной.