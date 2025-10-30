Траектория полета «инопланетного корабля» 3I/ATLAS озадачила ученых

Ученые удивлены траекторией межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в настоящее время проходит через Солнечную систему. Об этом сообщает The Economic Times.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил в своем блоге, что астероид 3I/ATLAS выбрал необычную траекторию для выполнения маневра Оберта. Поскольку наблюдать его с Земли в данный момент невозможно, возникает вопрос о том, был ли этот маршрут спланирован внеземным разумом.

Ученый подчеркивает, что межзвездный объект преодолел уже половину своего пути в Солнечной системе, но его измененная траектория усиливает предположения о его внеземном происхождении. По расчетам Леба, комета 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние в 267 миллионов километров 19 декабря 2025 года. Он задается вопросом: «Будет ли 3I/ATLAS направлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?»

1 июля ученые обнаружили объект 3I/ATLAS. Впоследствии выяснилось, что это комета, пришедшая из другой звездной системы. Леб предположил, что межзвездный объект может быть инопланетным кораблем.