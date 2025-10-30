У новых AirPods Pro 3 нашли серьезную проблему

Автор блога BasicAppleGuy сообщил о необычном дефекте в работе новых AirPods Pro 3. По его словам, во время авиаперелета наушники начали издавать пронзительный свист, который делал использование функции активного шумоподавления невозможным.

Инцидент произошел на высоте около 12 км: левый наушник внезапно начал громко свистеть, хотя на земле аксессуар функционировал корректно — обеспечивал стабильное шумоподавление, комфортную посадку и качественное звучание. Повторное тестирование с заменой амбушюр не помогло — ситуация повторилась во время следующего перелета.

По наблюдениям блогера, причиной проблемы может быть изменение давления в салоне самолета, влияющее на работу системы шумоподавления. Аналогичные жалобы были замечены и на Reddit: пользователи описывают схожие проявления — свист, вибрации и искажения звука, возникающие исключительно при включенном шумоподавлении и преимущественно в левом наушнике.

Компания Apple официальных комментариев по данному вопросу пока не предоставила.