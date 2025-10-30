Российские ученые создали особый арктический хлеб

Для рациона жителей арктических регионов российские ученые создали специальный хлеб с добавлением клюквы и уникальных компонентов, характерных для Заполярья.

Российские ученые создали новый арктический хлеб, который предназначен для питания жителей в суровых условиях Крайнего Севера, передает РИА «Новости».

Разработкой занялись специалисты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП) при поддержке Минобрнауки. В НИИХП представили сразу два вида хлебобулочных изделий: хлеб «Арктический» и хлеб «Полярный».

В пресс-службе Минобрнауки сообщили: «Специально для питания населения в арктической зоне в НИИХП разработали два новых вида функциональных хлебобулочных изделий: хлеб «Арктический» и «Полярный». Создание новых рецептур – итог кропотливой работы ученых НИИ хлебопекарной промышленности».

Хлеб «Арктический» изготавливается из ржаной и пшеничной муки с добавлением клюквы, а также эндемичных арктических растений, таких как цетрария исландская и мох сфагнум. Исследования показали, что этот продукт богат белком, фосфором, магнием, железом и отличается высоким содержанием пищевых волокон и витамина Е. Также используются натуральные компоненты, содержащие полисахариды и органические кислоты.

Согласно информации министерства, ГОСТ на этот хлеб будет официально введен в действие в мае 2026 года. Новый стандарт предусматривает строгие требования к качеству продукции, рецептурам и производственному процессу.

Ранее сибирские ученые получили патент на водку, которая не вызывает похмелья.